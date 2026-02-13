Star Wars: Galactic Racer: Gameplay-Trailer zum neuen Outlaw‑Racer

High‑Stakes‑Rennen im Outer Rim: Star Wars: Galactic Racer stellt Shade vor, den Piloten, der um Rache und Ruhm kämpft.

Mit dem neuen Gameplay-Trailer zu Star Wars: Galactic Racer wirft Lucasfilm Games einen ersten intensiven Blick auf ein Rennspiel, das sich bewusst von klassischen Podracer‑Erfahrungen löst. Der Titel setzt auf runs‑basiertes, riskantes Racing, das im gesetzlosen Outer Rim angesiedelt ist – dort, wo Regeln nur gelten, wenn jemand stark genug ist, sie durchzusetzen.

Im Mittelpunkt steht die Galactic League, eine unsanktionierte Rennserie, in der nur die Mutigsten überleben. Hier tritt Shade, ein Einzelgänger mit einer Vergangenheit voller Verlust und Wut, gegen Rivalen an, die ebenso skrupellos wie talentiert sind. Für ihn ist die League mehr als ein Wettbewerb – sie ist eine Chance, sein Schicksal zurückzuerobern.

Der Trailer zeigt schnelle Kurven, aggressive Überholmanöver und Strecken, die eher wie Schlachtfelder wirken. Die Mischung aus Star‑Wars‑Atmosphäre, Outlaw‑Vibes und hohem Risiko soll ein Renngefühl erzeugen, das sich klar vom Rest des Genres abhebt.

  1. Vayne1986 33995 XP Bobby Car Geisterfahrer | 13.02.2026 - 07:13 Uhr

    Sehr schöner Trailer. Bin gespannt auf Star Wars: Galactic Racer. 🙂

    0
  2. EktomorfRoman 64285 XP Romper Stomper | 13.02.2026 - 07:28 Uhr

    Wenn ich beim Gameplay kein übler Lappen bin 😀 was ich aber befürchte könnte es mega cool werden.

    0
  3. link82 7400 XP Beginner Level 3 | 13.02.2026 - 07:34 Uhr

    sah imo richtig richtig gut aus, für mich die positive Überraschung der Show

    0
  4. de Maja 324235 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 13.02.2026 - 07:34 Uhr

    Scheiße schon iwie geil, wird wohl doch mal wieder ein Racer nach langer Zeit werden.
    Hauptsache der Sound ist wieder so geil wie bei Podracer, einfach geil dieses statische Knistern und zünden der Turbinen.
    Gameplaymäßig wirds mir sicher mittlerweile zu schnell sein 😅

    1
    • ObitheWan 42500 XP Hooligan Schubser | 13.02.2026 - 08:35 Uhr
      Antwort auf de Maja

      Der Sound ist wirklich ikonisch. Ich kann noch dieses bassige Wumpern hören, wenn man nah an den anderen vorbei gerauscht ist.

      0
  5. Rotten 99825 XP Posting Machine Level 4 | 13.02.2026 - 07:34 Uhr

    Sieht nach nem guten Racer im STAR WARS Universum aus 😅 ✌🏻 werd ik mir merken

    0
  6. faktencheck 159660 XP God-at-Arms Onyx | 13.02.2026 - 08:12 Uhr

    Grafisch sieht es schon sehr schön aus. Bin gespannt wie sich das Gameplay schlägt.

    0
  7. Katanameister 324540 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 13.02.2026 - 08:34 Uhr

    Das war eines meiner Highlights der Show, liebe die Hochgeschwindigkeitsrennen.

    0
  9. FaMe 162105 XP First Star Bronze | 13.02.2026 - 08:51 Uhr

    Toll! Endlich bekomme ich einen weiteren schönen F Zero Ersatz

    0

