Star Wars: Galactic Racer: Gameplay-Trailer zum neuen Outlaw‑Racer

Mit dem neuen Gameplay-Trailer zu Star Wars: Galactic Racer wirft Lucasfilm Games einen ersten intensiven Blick auf ein Rennspiel, das sich bewusst von klassischen Podracer‑Erfahrungen löst. Der Titel setzt auf runs‑basiertes, riskantes Racing, das im gesetzlosen Outer Rim angesiedelt ist – dort, wo Regeln nur gelten, wenn jemand stark genug ist, sie durchzusetzen.
Im Mittelpunkt steht die Galactic League, eine unsanktionierte Rennserie, in der nur die Mutigsten überleben. Hier tritt Shade, ein Einzelgänger mit einer Vergangenheit voller Verlust und Wut, gegen Rivalen an, die ebenso skrupellos wie talentiert sind. Für ihn ist die League mehr als ein Wettbewerb – sie ist eine Chance, sein Schicksal zurückzuerobern.
Der Trailer zeigt schnelle Kurven, aggressive Überholmanöver und Strecken, die eher wie Schlachtfelder wirken. Die Mischung aus Star‑Wars‑Atmosphäre, Outlaw‑Vibes und hohem Risiko soll ein Renngefühl erzeugen, das sich klar vom Rest des Genres abhebt.
Sehr schöner Trailer. Bin gespannt auf Star Wars: Galactic Racer. 🙂
Wenn ich beim Gameplay kein übler Lappen bin 😀 was ich aber befürchte könnte es mega cool werden.
sah imo richtig richtig gut aus, für mich die positive Überraschung der Show
Scheiße schon iwie geil, wird wohl doch mal wieder ein Racer nach langer Zeit werden.
Hauptsache der Sound ist wieder so geil wie bei Podracer, einfach geil dieses statische Knistern und zünden der Turbinen.
Gameplaymäßig wirds mir sicher mittlerweile zu schnell sein 😅
Der Sound ist wirklich ikonisch. Ich kann noch dieses bassige Wumpern hören, wenn man nah an den anderen vorbei gerauscht ist.
Sieht nach nem guten Racer im STAR WARS Universum aus 😅 ✌🏻 werd ik mir merken
Grafisch sieht es schon sehr schön aus. Bin gespannt wie sich das Gameplay schlägt.
Das war eines meiner Highlights der Show, liebe die Hochgeschwindigkeitsrennen.
Hat was von Burnout mit dem Gegner wegrammen.
Toll! Endlich bekomme ich einen weiteren schönen F Zero Ersatz