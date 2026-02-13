Star Wars: Galactic Racer: Gameplay-Trailer zum neuen Outlaw‑Racer

Mit dem neuen Gameplay-Trailer zu Star Wars: Galactic Racer wirft Lucasfilm Games einen ersten intensiven Blick auf ein Rennspiel, das sich bewusst von klassischen Podracer‑Erfahrungen löst. Der Titel setzt auf runs‑basiertes, riskantes Racing, das im gesetzlosen Outer Rim angesiedelt ist – dort, wo Regeln nur gelten, wenn jemand stark genug ist, sie durchzusetzen.

Im Mittelpunkt steht die Galactic League, eine unsanktionierte Rennserie, in der nur die Mutigsten überleben. Hier tritt Shade, ein Einzelgänger mit einer Vergangenheit voller Verlust und Wut, gegen Rivalen an, die ebenso skrupellos wie talentiert sind. Für ihn ist die League mehr als ein Wettbewerb – sie ist eine Chance, sein Schicksal zurückzuerobern.

Der Trailer zeigt schnelle Kurven, aggressive Überholmanöver und Strecken, die eher wie Schlachtfelder wirken. Die Mischung aus Star‑Wars‑Atmosphäre, Outlaw‑Vibes und hohem Risiko soll ein Renngefühl erzeugen, das sich klar vom Rest des Genres abhebt.