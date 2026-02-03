Star Wars: Galactic Racer: Kein Star Wars-Rennerlebnis ohne Podracing

Star Wars: Galactic Racer war eine der großen Überraschungen bei den Game Awards 2025. Obwohl es sich um eine Art spirituellen Nachfolger zu Star Wars Episode I: Racer handeln soll, waren im Trailer allerdings keine klassischen Podracer zu sehen.

Dass die, besonders durch die Rivalität zwischen dem jungen Anakin Skywalker und Sebulba, bei Star Wars-Fans sehr beliebten Rennboliden in Star Wars: Galactic Racer mit von der Partie sein werden, bestätigte jetzt Fuse Games CEO Matt Webster gegenüber GamesRadar:

„Man kann doch kein Star Wars-Rennerlebnis schaffen, ohne Podracing zu haben, oder? Die zentrale Fantasie des Spiels besteht darin, ein Elite-Rennpilot in der Galactic League zu werden, und Podracing ist der Gipfel der Geschwindigkeit und des Rennsports in der Star Wars-Galaxie.“ „Wir wollten mehr erreichen – uns auf mehrere Fahrzeugtypen und verschiedene Ausdrucksformen von Geschwindigkeit konzentrieren, um den Spielern ein breites Spektrum an Erfahrungen zu bieten. Galactic Racer bietet den Spielern die Möglichkeit, Fahrzeuge zu steuern, die sie kennen und lieben, aber auch solche, die sie noch nicht kennen, und das in einer Reihe von Solo- und Multiplayer-Modi.“