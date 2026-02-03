Star Wars: Galactic Racer: Kein Star Wars-Rennerlebnis ohne Podracing

Spieler erwartet in Star Wars: Galactic Racer ein breites Spektrum an Fahrzeugen und Geschwindigkeit, Podracing inklusive.

Star Wars: Galactic Racer war eine der großen Überraschungen bei den Game Awards 2025. Obwohl es sich um eine Art spirituellen Nachfolger zu Star Wars Episode I: Racer handeln soll, waren im Trailer allerdings keine klassischen Podracer zu sehen.

Dass die, besonders durch die Rivalität zwischen dem jungen Anakin Skywalker und Sebulba, bei Star Wars-Fans sehr beliebten Rennboliden in Star Wars: Galactic Racer mit von der Partie sein werden, bestätigte jetzt Fuse Games CEO Matt Webster gegenüber GamesRadar:

„Man kann doch kein Star Wars-Rennerlebnis schaffen, ohne Podracing zu haben, oder? Die zentrale Fantasie des Spiels besteht darin, ein Elite-Rennpilot in der Galactic League zu werden, und Podracing ist der Gipfel der Geschwindigkeit und des Rennsports in der Star Wars-Galaxie.“

„Wir wollten mehr erreichen – uns auf mehrere Fahrzeugtypen und verschiedene Ausdrucksformen von Geschwindigkeit konzentrieren, um den Spielern ein breites Spektrum an Erfahrungen zu bieten. Galactic Racer bietet den Spielern die Möglichkeit, Fahrzeuge zu steuern, die sie kennen und lieben, aber auch solche, die sie noch nicht kennen, und das in einer Reihe von Solo- und Multiplayer-Modi.“

    Schön dass Anakin Skywalker und Sebulba dabei sind, fand Podrennen schon richtig gut in Episode 1 und der Trailer hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht.

    Ich bin gespannt ob es sich am Ende wirklich von anderen Sci-Fi Racern abheben kann. Für mich sieht es nicht wirklich nach SW aus.
    Das Podracer Spiel damals hatte neben den Rennen noch eine schöne Lore zu den Planeten und den Alien Rassen.

    Hatte das alte Podracing Spiel echt gerne gespielt, könnte interessant werden. Allerdings weiß ich nicht ob ich es kaufen würde, da mich Rennspiele mittlerweile nicht mehr lange halten können.

    Bin schon gespannt auf die ersten Ingame Videos ✌🏻

