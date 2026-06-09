Star Wars: Galactic Racer: Neue Strecken, Podracer und Story-Details

Beim Summer Game Fest 2026 hat Star Wars: Galactic Racer einen umfangreichen neuen Einblick in seine Kampagne und die ungewöhnliche Rennspiel-Struktur gegeben, wie wir bereits berichtet haben.

Der neue Trailer stellt zentrale Figuren der Geschichte vor, zeigt neue Schauplätze und gewährt erstmals einen Blick auf Podracer-Rennen außerhalb von Mos Espa.

Im Mittelpunkt der Handlung steht die Rivalität zwischen dem amtierenden Galactic-League-Champion Kestar Bool und dem geheimnisvollen Herausforderer Shade. Die von Rennsport-Enthusiast Darius Pax gegründete Liga sollte ursprünglich die besten Piloten des Outer Rim zusammenbringen, wird inzwischen jedoch von Kestar Bool kontrolliert, der seine Macht mit allen Mitteln verteidigt.

Spieler übernehmen die Rolle von Shade und kämpfen sich durch die Galactic League, um Kestars Herrschaft zu beenden. Dabei setzt das Spiel auf eine ungewöhnliche Kampagnenstruktur: Jede Saison besteht aus einer Reihe von Entscheidungen und Rennen, bei denen Spieler ihren eigenen Weg durch die Liga wählen. Wer zu oft scheitert oder verunglückt, muss den Lauf abbrechen und von vorn beginnen.

Damit integriert Star Wars: Galactic Racer deutliche Roguelite-Elemente. Zwar gehen viele Fortschritte nach einem Fehlschlag verloren, bestimmte freigeschaltete Boni und Verbesserungen bleiben jedoch dauerhaft erhalten und erleichtern spätere Versuche.

Der Trailer stellt außerdem den neuen Schauplatz Derven Acos vor. Die speziell für die Galactic League errichtete Arena vereint verschiedene Umweltbedingungen und Rennherausforderungen aus dem gesamten Spiel und gilt als ultimative Prüfung für erfahrene Piloten.

Zwischen den Rennen besuchen Spieler die sogenannten Paddocks, in denen sich Fahrer treffen, Herausforderungen austauschen und neue Ausrüstung erhalten können. Dort befindet sich auch die Werkstatt der Mechanikerin Hibi, die neue Teile und Upgrades für die Rennmaschinen anbietet und unterschiedliche Spielstile unterstützt.

Besonders interessant für Star-Wars-Fans dürfte die Rückkehr der Podracer sein. Erstmals werden die legendären Rennmaschinen nicht nur auf dem bekannten Mos-Espa-Kurs eingesetzt, sondern auch auf völlig neuen Strecken und Planeten. Darüber hinaus können Spieler direkt über den Arcade-Modus in das Podracing einsteigen oder spezielle Online-Events bestreiten.

Star Wars: Galactic Racer erscheint am 6. Oktober 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Neben Standard- und Deluxe-Editionen wurde auch eine physische Collector’s Edition angekündigt.