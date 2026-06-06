Star Wars: Galactic Racer: Neuer Story-Trailer stellt Shade und Kestar Bool vor

Star Wars: Galactic Racer: Story-Trailer zeigt den Kampf um die Zukunft der Galactic League.

Der neue Story-Trailer zu Star Wars: Galactic Racer rückt den Konflikt um die Galactic League in den Fokus und stellt die wichtigsten Figuren des Rennsport-Abenteuers vor. Im Zentrum der Geschichte steht der amtierende Champion Kestar Bool, dessen Einfluss weit über die Rennstrecke hinausreicht.

Obwohl Darius Pax die Galactic League gegründet hat, wird sie mittlerweile von Kestar Bool dominiert. Der talentierte, aber skrupellose Pilot nutzt seine Position als Champion, um andere Fahrer einzuschüchtern und seine Macht weiter auszubauen.

Um die Kontrolle über die Liga zurückzugewinnen, setzt Darius Pax auf die Unterstützung von Shade. Der geheimnisvolle Pilot verfolgt eine persönliche Fehde mit der Familie Bool und wird zu einer Schlüsselfigur im Kampf gegen den amtierenden Champion.

Unterstützt wird Shade von der Ingenieurin Hibi sowie einem legendären Podracer. Gemeinsam wollen sie Kestar Bool vom Thron stoßen und die Zukunft der Galactic League neu gestalten.

Der Trailer deutet eine Geschichte an, in der Rivalitäten, persönliche Motive und der Wettbewerb auf den Rennstrecken der Galaxis eng miteinander verknüpft sind. Laut offizieller Beschreibung soll die Auseinandersetzung den weiteren Verlauf der Galactic League entscheidend prägen.

Star Wars: Galactic Racer erscheint am 6. Oktober für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.