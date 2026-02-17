Star Wars: Galactic Racer: Setzt auf Wiederspielwert statt Open-World

Mit Star Wars Galactic Racer plant Entwickler Fuse Games das seit Star Wars Episode 1: Racer jahrzehntelang anhaltende Vakuum im Bereich der Star Wars-Rennspiele endlich aufzulösen.

Während andere Arcade-Rennspiele wie beispielsweise die Forza Horizon-, Test Drive- oder The Crew-Reihen über eine ausladende Open-World verfügen, setz man für Galactic Racer auf einen rennstreckenfokussierten Ansatz mit hohem Widerspielwert:

„Der Grund, warum wir ein rennstreckenbasiertes Rennspiel sind, ist, dass wir diesen Wiederspielwert-Loop haben wollten, der sich mit der Zeit ausweitet“, erklärt Creative Director Kieran Crimmins gegenüber IGN. „All diese Vorteile, die die Spieler auf den Rennstrecken lernen, je mehr sie spielen, das Handling lernen, diese Vertrautheit, die sie besser macht, anstatt nur ein riesiges Sammelsurium von Dingen zu sein, was eine etwas andere Art von ‚Spielzeug-Erfahrung‘ ist.“

„Das hat große Auswirkungen, bietet viel Action, eine hohe Wiederspielbarkeit und schafft Spielergeschichten, die man in anderen Spielen nicht finden würde. Und ich glaube nicht, dass wir das schaffen könnten, wenn wir einfach sagen würden: Okay, wir machen auch diese Open-World-Sache. Das bringt eine ganze Reihe anderer Herausforderungen mit sich.“

„Man könnte auch sagen: Nun, das ist die Galactic League, oder? Das ist Sport, und wir haben gesehen, dass Rennen als Aktivität und als Sport in Star Wars schon in vielen Formen existieren, oder? Wir alle kennen und lieben das Podrennen aus Episode 1, und das Riot-Rennen in Bad Batch in Staffel 2 war einfach großartig. Star Wars Resistance hat die Aces und Low-Altitude-Starfighter-Rennen. Rennen als Sport und Aktivität sind Teil von Star Wars, und Rennstrecken eignen sich dafür auf Action-Ebene wirklich gut. Und was uns noch mehr bewusst wird, ist, dass wir uns in Star Wars befinden. Und Star Wars-Fans sehnen sich nach den Charakteren und einer Geschichte“, fügt CEO Matt Webster hinzu.

„Also wollten wir auch dorthin gehen, auf eine Weise, die das Renngeschehen einrahmt. Man spielt also einen Charakter, der Rennen fährt, im Gegensatz zu einem Rennspiel. Wir haben schon viele Rennspiele entwickelt, in denen man nur eine gesichtslose Silhouette in einem Auto ist. Jetzt schlüpft man in die Rolle von Shade, einem kanonischen neuen Star Wars-Charakter. Man läuft eine der Szenen aus dem Trailer ab, geht die Rampe seines Raumschiffs hinunter und betritt das Fahrerlager.“

„Und das ist eine wirklich interessante Ergänzung, denn der Paddock bietet uns einen Ort, einen Raum mit geringer Intensität, in dem wir unsere Star Wars-Sachen aus nächster Nähe betrachten, die Geschichte weiterentwickeln und die Figuren dort sehen können. Er bietet uns einen Raum mit geringer Intensität als Gegenpol und Kontrast zu den extrem intensiven Rennen. Und ich denke, das ist für uns jetzt eine wirklich wichtige Unterscheidung, da wir dies als Renn-Adventure bezeichnen.“