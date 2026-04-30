Star Wars: Galactic Racer: Vorbestellungen live – Release im Oktober offiziell

Star Wars: Galactic Racer erscheint am 6. Oktober 2026 für PS5, Xbox Series X|S und PC – Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

Star Wars: Galactic Racer wurde offiziell für den 6. Oktober 2026 angekündigt und erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC, während Vorbestellungen für alle Editionen ab sofort verfügbar sind.

Der neue Titel von Secret Mode und Fuse Games setzt auf ein rasantes, rundenbasiertes Rennkonzept im Star-Wars-Universum, bei dem sich Spieler im Rahmen der sogenannten Galactic League in illegalen Rennen im Outer Rim messen.

Im Mittelpunkt steht der Einzelspieler-Modus rund um den mysteriösen Piloten Shade, der sich in einer Geschichte voller Rivalitäten, Allianzen und offenen Rechnungen durch eine gefährliche Rennszene kämpft. Ergänzt wird das Gameplay durch drei unterschiedliche Fahrzeugklassen, darunter klassische Podracer, die individuell angepasst und optimiert werden können.

Zusätzlich bietet Star Wars: Galactic Racer einen Multiplayer-Modus, in dem Spieler weltweit gegeneinander antreten und sich als Elite-Rennpiloten beweisen können, wobei Skill und Strategie klar im Vordergrund stehen.

Zum Start werden mehrere Editionen angeboten, darunter eine Standard-, Deluxe- und Collector’s Edition mit zusätzlichen Fahrzeugen, kosmetischen Inhalten, digitalen Extras sowie physischen Sammlerobjekten. Vorbesteller erhalten zudem exklusive Bonus-Lackierungen und Spielerbanner für den Multiplayer-Modus.