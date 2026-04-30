Star Wars: Galactic Racer: Vorbestellungen live – Release im Oktober offiziell

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Image: Secret Mode

Star Wars: Galactic Racer erscheint am 6. Oktober 2026 für PS5, Xbox Series X|S und PC – Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

Star Wars: Galactic Racer wurde offiziell für den 6. Oktober 2026 angekündigt und erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC, während Vorbestellungen für alle Editionen ab sofort verfügbar sind.

Der neue Titel von Secret Mode und Fuse Games setzt auf ein rasantes, rundenbasiertes Rennkonzept im Star-Wars-Universum, bei dem sich Spieler im Rahmen der sogenannten Galactic League in illegalen Rennen im Outer Rim messen.

Im Mittelpunkt steht der Einzelspieler-Modus rund um den mysteriösen Piloten Shade, der sich in einer Geschichte voller Rivalitäten, Allianzen und offenen Rechnungen durch eine gefährliche Rennszene kämpft. Ergänzt wird das Gameplay durch drei unterschiedliche Fahrzeugklassen, darunter klassische Podracer, die individuell angepasst und optimiert werden können.

Zusätzlich bietet Star Wars: Galactic Racer einen Multiplayer-Modus, in dem Spieler weltweit gegeneinander antreten und sich als Elite-Rennpiloten beweisen können, wobei Skill und Strategie klar im Vordergrund stehen.

Zum Start werden mehrere Editionen angeboten, darunter eine Standard-, Deluxe- und Collector’s Edition mit zusätzlichen Fahrzeugen, kosmetischen Inhalten, digitalen Extras sowie physischen Sammlerobjekten. Vorbesteller erhalten zudem exklusive Bonus-Lackierungen und Spielerbanner für den Multiplayer-Modus.

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19 Kommentare Added

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  3. Vayne1986 47695 XP Hooligan Bezwinger | 30.04.2026 - 14:59 Uhr

    Sehr schön. Danke für die Info. 💚 Bin gespannt und freue mich auf Star Wars Galactic Racer. 🙂

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  4. I Legend l 33675 XP Bobby Car Geisterfahrer | 30.04.2026 - 15:00 Uhr

    Immer dran denken, man kann das Spiel auch am 6. Oktober in einem Geschäft kaufen oder sich nach Hause liefern lassen, ohne dem Entwickler blindlinks schon ein halbes Jahr vorher das Geld in den Rachen zu werfen.
    Sogar Collectors Editions sollen angeblich auch nach Release noch verkauft werden.
    Und, noch krasser, die Downloads wurden neulich nochmal aufgefüllt und somit ist nicht damit zu rechnen, dass die Download-Version so schnell ausverkauft sein wird.

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      • I Legend l 33675 XP Bobby Car Geisterfahrer | 30.04.2026 - 15:07 Uhr
        Antwort auf Kitomy

        Na wie gesagt.. also… ich bin Insider und so. Ich kenne jemanden. Und der kennt auch jemanden. Und der hat einen Cousin, der seiner Freundin gestern erzählt hat, dass sein Onkel gestern mit einem riesigen Sack im Rechenzentrum von Microsoft aufgetaucht ist und da etliche Kopien von Galactic Racer in die Download-Warteschlange geschüttet hat, sodass (da gibts aber keine Bestätigung für) angeblich oben schon ein paar Downloads aus dem Serverschrank gefallen sind. Das Lager ist also proppevoll!
        Vertrau mir Bruder.

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      • I Legend l 33675 XP Bobby Car Geisterfahrer | 30.04.2026 - 15:09 Uhr
        Antwort auf Z0RN

        Ich wollte nur daran erinnern, dass wir Gamer uns durch Vorbestellungen in eine selbst gestellte Falle gelockt haben und es durchaus Auswege aus dieser Falle gibt 🙂

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        • Z0RN 509915 XP Xboxdynasty MVP Silber | 30.04.2026 - 15:39 Uhr
          Antwort auf I Legend l

          Vorbestellungen und Wishlists geben auch Sicherheit, vor allem kleineren Studios. Ist nicht immer alles Böse.

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          • I Legend l 33675 XP Bobby Car Geisterfahrer | 30.04.2026 - 15:48 Uhr
            Antwort auf Z0RN

            Ja, das stimmt, aber da ist leider eine ganze Industrie, die das Vertrauen von uns Kunden über einen Zeitraum von mittlerweile über einem Jahrzehnt verspielt hat. Da leiden dann alle drunter, nicht nur die kleinen Studios… oder großen Studios… sondern vor allem wir Kunden :-/

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  5. de Maja 339695 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 30.04.2026 - 15:08 Uhr

    Freue mich auch schon drauf aber vorbestellen würde ich jetzt auch nicht 😆

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  8. Katanameister 410960 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 30.04.2026 - 16:39 Uhr

    Werde ich mir auf jeden Fall holen, dann als späteren und besseren Premiumkauf 😉.

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  9. MaDDoG1207 16310 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 30.04.2026 - 16:44 Uhr

    Jep, sieht sehr geil aus. Wipeout & Motorstorm Feelings kommen auf, sieht nach einer geilen Mischung aus den beiden Titeln aus. Ist nicht nur ein einfacher Abklatsch von SW Racer Revenge auf der PS2. Sollte es spielerisch überzeugen, bin ich definitiv dabei.

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