Star Wars: Galactic Racer: Vorbestellungen live – Release im Oktober offiziell

Star Wars: Galactic Racer wurde offiziell für den 6. Oktober 2026 angekündigt und erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC, während Vorbestellungen für alle Editionen ab sofort verfügbar sind.
Der neue Titel von Secret Mode und Fuse Games setzt auf ein rasantes, rundenbasiertes Rennkonzept im Star-Wars-Universum, bei dem sich Spieler im Rahmen der sogenannten Galactic League in illegalen Rennen im Outer Rim messen.
Im Mittelpunkt steht der Einzelspieler-Modus rund um den mysteriösen Piloten Shade, der sich in einer Geschichte voller Rivalitäten, Allianzen und offenen Rechnungen durch eine gefährliche Rennszene kämpft. Ergänzt wird das Gameplay durch drei unterschiedliche Fahrzeugklassen, darunter klassische Podracer, die individuell angepasst und optimiert werden können.
Zusätzlich bietet Star Wars: Galactic Racer einen Multiplayer-Modus, in dem Spieler weltweit gegeneinander antreten und sich als Elite-Rennpiloten beweisen können, wobei Skill und Strategie klar im Vordergrund stehen.
Zum Start werden mehrere Editionen angeboten, darunter eine Standard-, Deluxe- und Collector’s Edition mit zusätzlichen Fahrzeugen, kosmetischen Inhalten, digitalen Extras sowie physischen Sammlerobjekten. Vorbesteller erhalten zudem exklusive Bonus-Lackierungen und Spielerbanner für den Multiplayer-Modus.
19 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da wird sich meine Xbox freuen. 🤗
Freu mich drauf,sieht echt gut aus das Spiel.
Sehr schön. Danke für die Info. 💚 Bin gespannt und freue mich auf Star Wars Galactic Racer. 🙂
Immer dran denken, man kann das Spiel auch am 6. Oktober in einem Geschäft kaufen oder sich nach Hause liefern lassen, ohne dem Entwickler blindlinks schon ein halbes Jahr vorher das Geld in den Rachen zu werfen.
Sogar Collectors Editions sollen angeblich auch nach Release noch verkauft werden.
Und, noch krasser, die Downloads wurden neulich nochmal aufgefüllt und somit ist nicht damit zu rechnen, dass die Download-Version so schnell ausverkauft sein wird.
ja aber, aber.
Was ist wenn es nur eine begrenzte Anzahl an Downloads gibt ?
Na wie gesagt.. also… ich bin Insider und so. Ich kenne jemanden. Und der kennt auch jemanden. Und der hat einen Cousin, der seiner Freundin gestern erzählt hat, dass sein Onkel gestern mit einem riesigen Sack im Rechenzentrum von Microsoft aufgetaucht ist und da etliche Kopien von Galactic Racer in die Download-Warteschlange geschüttet hat, sodass (da gibts aber keine Bestätigung für) angeblich oben schon ein paar Downloads aus dem Serverschrank gefallen sind. Das Lager ist also proppevoll!
Vertrau mir Bruder.
Ich kenne jemanden der auch jemanden kennt 🤣
Den kenne ich! 🙂
Onkel Christian?! Bist du’s?! 😀 😀
So kein ist die Welt 🤣
Du meinst, damit man es „offline“ spielen kann? 🙂
Ich wollte nur daran erinnern, dass wir Gamer uns durch Vorbestellungen in eine selbst gestellte Falle gelockt haben und es durchaus Auswege aus dieser Falle gibt 🙂
Vorbestellungen und Wishlists geben auch Sicherheit, vor allem kleineren Studios. Ist nicht immer alles Böse.
Ja, das stimmt, aber da ist leider eine ganze Industrie, die das Vertrauen von uns Kunden über einen Zeitraum von mittlerweile über einem Jahrzehnt verspielt hat. Da leiden dann alle drunter, nicht nur die kleinen Studios… oder großen Studios… sondern vor allem wir Kunden :-/
Freue mich auch schon drauf aber vorbestellen würde ich jetzt auch nicht 😆
Schaut schon mal gut aus!
MEGA NICE!
Werde ich mir auf jeden Fall holen, dann als späteren und besseren Premiumkauf 😉.
Jep, sieht sehr geil aus. Wipeout & Motorstorm Feelings kommen auf, sieht nach einer geilen Mischung aus den beiden Titeln aus. Ist nicht nur ein einfacher Abklatsch von SW Racer Revenge auf der PS2. Sollte es spielerisch überzeugen, bin ich definitiv dabei.