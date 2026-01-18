Star Wars Jedi 3: Insider: Teil 3 soll noch dieses Jahr erscheinen

Kinda Funny Host Tim Gettys deutet an, dass Star Wars Jedi 3 bereits 2026 enthüllt und veröffentlicht werden könnte.

Gegen Ende der aktuellen Ausgabe des Kinda Funny Gamescast sorgte Tim Gettys für Aufmerksamkeit, als er beiläufig erwähnte, er habe einige Dinge gehört, die auf eine baldige Enthüllung von Star Wars Jedi 3 hindeuten.

Seine Aussage fiel im Zusammenhang mit der Frage, ob der nächste Teil der Action-Adventure-Reihe möglicherweise noch in diesem Jahr erscheinen könnte.

Gettys ließ offen, worauf sich seine Andeutung genau bezieht, machte jedoch deutlich, dass er Informationen aufgeschnappt habe, die eine Veröffentlichung im laufenden Jahr nicht ausschließen. Die Crew von Kinda Funny gilt seit Jahren als gut vernetzt, auch wenn sie selten konkrete Details preisgibt.

Die Bemerkung steht im Raum, ohne dass weitere Hinweise genannt wurden. Offizielle Informationen zu einem neuen Teil der Reihe gibt es bislang nicht. Electronic Arts und Respawn Entertainment haben sich nicht zu einem möglichen Nachfolger geäußert, sodass unklar bleibt, wann eine Ankündigung tatsächlich erfolgen könnte.

Die Aussage von Gettys sorgt dennoch für Gesprächsstoff, da sie zeitlich zu aktuellen Spekulationen passt, die seit Monaten über den möglichen Entwicklungsstand des Projekts kursieren. Ob sich die Andeutung bewahrheitet, bleibt abzuwarten.