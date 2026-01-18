Star Wars Jedi 3: Insider: Teil 3 soll noch dieses Jahr erscheinen

7 Autor: , in News / Star Wars Jedi 3
Übersicht

Kinda Funny Host Tim Gettys deutet an, dass Star Wars Jedi 3 bereits 2026 enthüllt und veröffentlicht werden könnte.

Gegen Ende der aktuellen Ausgabe des Kinda Funny Gamescast sorgte Tim Gettys für Aufmerksamkeit, als er beiläufig erwähnte, er habe einige Dinge gehört, die auf eine baldige Enthüllung von Star Wars Jedi 3 hindeuten.

Seine Aussage fiel im Zusammenhang mit der Frage, ob der nächste Teil der Action-Adventure-Reihe möglicherweise noch in diesem Jahr erscheinen könnte.

Gettys ließ offen, worauf sich seine Andeutung genau bezieht, machte jedoch deutlich, dass er Informationen aufgeschnappt habe, die eine Veröffentlichung im laufenden Jahr nicht ausschließen. Die Crew von Kinda Funny gilt seit Jahren als gut vernetzt, auch wenn sie selten konkrete Details preisgibt.

Die Bemerkung steht im Raum, ohne dass weitere Hinweise genannt wurden. Offizielle Informationen zu einem neuen Teil der Reihe gibt es bislang nicht. Electronic Arts und Respawn Entertainment haben sich nicht zu einem möglichen Nachfolger geäußert, sodass unklar bleibt, wann eine Ankündigung tatsächlich erfolgen könnte.

Die Aussage von Gettys sorgt dennoch für Gesprächsstoff, da sie zeitlich zu aktuellen Spekulationen passt, die seit Monaten über den möglichen Entwicklungsstand des Projekts kursieren. Ob sich die Andeutung bewahrheitet, bleibt abzuwarten.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Star Wars Jedi 3

7 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. DrFreaK666 194685 XP Grub Killer Elite | 18.01.2026 - 16:10 Uhr

    Dank UE5 dürfte es keine Performance-Probleme geben *Ironie off*
    Oder man nutzt die Frostbite Engine

    0
  3. Tobsi2336 1000 XP Beginner Level 1 | 18.01.2026 - 16:21 Uhr

    Hab noch nicht mal teil 2 gespielt, obwohl mir teil eins ganz gut gefallen hat 🙈

    0
  4. Gunslinger 38090 XP Bobby Car Rennfahrer | 18.01.2026 - 17:14 Uhr

    Da müsste ich aber vorher Teil 2 noch nachholen. Dürfen sich gern Zeit lassen.

    0

Hinterlasse eine Antwort