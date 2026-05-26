Star Wars Jedi 3: Lucasfilm bestätigt weitere Storys rund um Cal Kestis über Teil 3 hinaus

15 Autor: , in News / Star Wars Jedi 3
Übersicht

Lucasfilm plant weitere Geschichten rund um Cal Kestis im Star-Wars-Universum.

Im Star-Wars-Universum bleibt Cal Kestis eine zentrale Figur, da Lucasfilm offiziell bestätigt hat, dass weitere Geschichten rund um den Jedi in Entwicklung sind.

Die Aussage stammt aus einem Unternehmenskontext und wurde im Rahmen einer Diskussion über Disney-Themenparks bestätigt. Dabei wurde deutlich gemacht, dass die Reise des Charakters noch lange nicht abgeschlossen ist und weiterhin Teil zukünftiger Projekte sein wird.

Cal Kestis wurde 2019 mit Star Wars Jedi: Fallen Order eingeführt und entwickelte sich schnell zu einer der populärsten Figuren aus dem Spielebereich der Marke. Mit Star Wars Jedi: Survivor wurde seine Geschichte fortgeführt, während weitere Inhalte auch außerhalb der Spiele erschienen.

Durch die einheitliche Star-Wars-Zeitlinie, die Filme, Serien, Bücher und Spiele miteinander verbindet, gewinnt der Charakter zusätzlich an Bedeutung. Hinweise aus offiziellen Publikationen deuten darauf hin, dass Cal Kestis möglicherweise sogar über die ursprüngliche Trilogie hinaus überlebt haben könnte, was neue erzählerische Möglichkeiten eröffnet.

Parallel dazu befindet sich der dritte Teil der Star Wars Jedi-Reihe in Entwicklung, der die Geschichte des Charakters weiterführen soll. Details zum Release stehen noch aus.

Auch ein möglicher Live-Action-Auftritt bleibt ein Thema. Schauspieler Cameron Monaghan betonte jedoch, dass eine Umsetzung nur dann infrage komme, wenn sie narrativ sinnvoll ist und die Figur sinnvoll weiterentwickelt.

Mit der klaren Bestätigung weiterer Projekte unterstreicht Lucasfilm die langfristige Bedeutung von Cal Kestis innerhalb des modernen Star-Wars-Kanons.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Star Wars Jedi 3

15 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Katanameister 438180 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 26.05.2026 - 20:14 Uhr

    Bin schon gespannt auf Teil 3, einen Film sollte man wohl eher unterlassen, sein Kommentar dazu spricht Bände.

    0
    • oldGamer 201740 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 26.05.2026 - 20:37 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Als wenn man den fragen würde.
      Wird einfach n andere Schauspieler genommen und gut ist angeblich.

      0
      • de Maja 343895 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 26.05.2026 - 21:11 Uhr
        Antwort auf oldGamer

        Schade wärs, Monaghan ist n richtig guter Schauspieler, zumindest in Gotham und Shameless ultra gut.

        0
  3. Robilein 1272670 XP Xboxdynasty Legend Platin | 26.05.2026 - 20:20 Uhr

    Typisch Disney. Dieses ganze ausschlachten zerstört die Magie um Star Wars komplett. Ich persönlich mag Cal Kestis habe aber wenig Hoffnung auf Qualität was Filme angeht. Dafür müsste schon Gareth Edwards zurückkehren weil er ein Garant für großartige Filme ist.

    0
      • Robilein 1272670 XP Xboxdynasty Legend Platin | 26.05.2026 - 20:43 Uhr
        Antwort auf DrFreaK666

        Beleidige bitte Gareth Edwards nicht. Nein, das war Rian Johnson. Er hat auch das Drehbuch geschrieben. Eines der schlechtesten die es gibt. Er kommt nicht mal annähernd an Gareth Edwards ran.

        0
        • DrFreaK666 275250 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 26.05.2026 - 21:32 Uhr
          Antwort auf Robilein

          Ah, derjenige, der Jurassic World: Die Wiedergeburt verbrochen hat 😄

          Godzilla und Rogue One fand ich gut, The Creator ging so, aber Jurassic World…. Autsch

          0
        • Katanameister 438180 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 26.05.2026 - 21:41 Uhr
          Antwort auf Robilein

          Rian Johnson ist wirklich eine Schande für das Star Wars Franchise mit Teil 8, dagegen war Teil 7 von J.J. Abrams noch ein starker Film, obwohl der auch eher Federn gelassen hat, über Teil 9 brauchen wir nicht reden, purer Müll.

          0
  4. RumRoGERs 152625 XP God-at-Arms Silber | 26.05.2026 - 20:25 Uhr

    Schade. Ich fand Kel bis jetzt ganz cool aber mehr als noch ein Spiel gibt sein Arc mMn nicht her.

    Disney klammert sich wirklich an jeden Charakter der ein bisschen gut bei den Fans ankommt.
    Jetzt darf erstmal der Mandalorian baden gehen.^^

    0
  5. Syler03 53935 XP Nachwuchsadmin 6+ | 26.05.2026 - 20:44 Uhr

    Teil 1 und 2 war richtig gute Games. Freue mich auf Teil 3. Gerne auch mehr.

    0
  6. faktencheck 195640 XP Grub Killer Master | 26.05.2026 - 21:13 Uhr

    Die Reihe wurde mit jedem Teil besser. Freue mich auf den dritten Teil auch wenn man höchstwahrscheinlich wieder wie ein junger Padawan seine Kräfte „entdecken“ muss. 🙂

    0

Hinterlasse eine Antwort