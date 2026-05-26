Star Wars Jedi 3: Lucasfilm bestätigt weitere Storys rund um Cal Kestis über Teil 3 hinaus

Im Star-Wars-Universum bleibt Cal Kestis eine zentrale Figur, da Lucasfilm offiziell bestätigt hat, dass weitere Geschichten rund um den Jedi in Entwicklung sind.

Die Aussage stammt aus einem Unternehmenskontext und wurde im Rahmen einer Diskussion über Disney-Themenparks bestätigt. Dabei wurde deutlich gemacht, dass die Reise des Charakters noch lange nicht abgeschlossen ist und weiterhin Teil zukünftiger Projekte sein wird.

Cal Kestis wurde 2019 mit Star Wars Jedi: Fallen Order eingeführt und entwickelte sich schnell zu einer der populärsten Figuren aus dem Spielebereich der Marke. Mit Star Wars Jedi: Survivor wurde seine Geschichte fortgeführt, während weitere Inhalte auch außerhalb der Spiele erschienen.

Durch die einheitliche Star-Wars-Zeitlinie, die Filme, Serien, Bücher und Spiele miteinander verbindet, gewinnt der Charakter zusätzlich an Bedeutung. Hinweise aus offiziellen Publikationen deuten darauf hin, dass Cal Kestis möglicherweise sogar über die ursprüngliche Trilogie hinaus überlebt haben könnte, was neue erzählerische Möglichkeiten eröffnet.

Parallel dazu befindet sich der dritte Teil der Star Wars Jedi-Reihe in Entwicklung, der die Geschichte des Charakters weiterführen soll. Details zum Release stehen noch aus.

Auch ein möglicher Live-Action-Auftritt bleibt ein Thema. Schauspieler Cameron Monaghan betonte jedoch, dass eine Umsetzung nur dann infrage komme, wenn sie narrativ sinnvoll ist und die Figur sinnvoll weiterentwickelt.

Mit der klaren Bestätigung weiterer Projekte unterstreicht Lucasfilm die langfristige Bedeutung von Cal Kestis innerhalb des modernen Star-Wars-Kanons.