Star Wars Jedi 3: Lucasfilm bestätigt weitere Storys rund um Cal Kestis über Teil 3 hinaus

Im Star-Wars-Universum bleibt Cal Kestis eine zentrale Figur, da Lucasfilm offiziell bestätigt hat, dass weitere Geschichten rund um den Jedi in Entwicklung sind.
Die Aussage stammt aus einem Unternehmenskontext und wurde im Rahmen einer Diskussion über Disney-Themenparks bestätigt. Dabei wurde deutlich gemacht, dass die Reise des Charakters noch lange nicht abgeschlossen ist und weiterhin Teil zukünftiger Projekte sein wird.
Cal Kestis wurde 2019 mit Star Wars Jedi: Fallen Order eingeführt und entwickelte sich schnell zu einer der populärsten Figuren aus dem Spielebereich der Marke. Mit Star Wars Jedi: Survivor wurde seine Geschichte fortgeführt, während weitere Inhalte auch außerhalb der Spiele erschienen.
Durch die einheitliche Star-Wars-Zeitlinie, die Filme, Serien, Bücher und Spiele miteinander verbindet, gewinnt der Charakter zusätzlich an Bedeutung. Hinweise aus offiziellen Publikationen deuten darauf hin, dass Cal Kestis möglicherweise sogar über die ursprüngliche Trilogie hinaus überlebt haben könnte, was neue erzählerische Möglichkeiten eröffnet.
Parallel dazu befindet sich der dritte Teil der Star Wars Jedi-Reihe in Entwicklung, der die Geschichte des Charakters weiterführen soll. Details zum Release stehen noch aus.
Auch ein möglicher Live-Action-Auftritt bleibt ein Thema. Schauspieler Cameron Monaghan betonte jedoch, dass eine Umsetzung nur dann infrage komme, wenn sie narrativ sinnvoll ist und die Figur sinnvoll weiterentwickelt.
Mit der klaren Bestätigung weiterer Projekte unterstreicht Lucasfilm die langfristige Bedeutung von Cal Kestis innerhalb des modernen Star-Wars-Kanons.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Noch mehr unnütze Serien
Bin schon gespannt auf Teil 3, einen Film sollte man wohl eher unterlassen, sein Kommentar dazu spricht Bände.
Als wenn man den fragen würde.
Wird einfach n andere Schauspieler genommen und gut ist angeblich.
Sollen sie mal machen, der nächste Flop steht somit in den Startlöchern 💩.
Schade wärs, Monaghan ist n richtig guter Schauspieler, zumindest in Gotham und Shameless ultra gut.
Typisch Disney. Dieses ganze ausschlachten zerstört die Magie um Star Wars komplett. Ich persönlich mag Cal Kestis habe aber wenig Hoffnung auf Qualität was Filme angeht. Dafür müsste schon Gareth Edwards zurückkehren weil er ein Garant für großartige Filme ist.
Hat er nicht Episode 8 verbrochen?
Beleidige bitte Gareth Edwards nicht. Nein, das war Rian Johnson. Er hat auch das Drehbuch geschrieben. Eines der schlechtesten die es gibt. Er kommt nicht mal annähernd an Gareth Edwards ran.
Wenn der Film die Qualität von Rogue One: A Star Wars Story hat – gerne.
Ah, derjenige, der Jurassic World: Die Wiedergeburt verbrochen hat 😄
Godzilla und Rogue One fand ich gut, The Creator ging so, aber Jurassic World…. Autsch
Rian Johnson ist wirklich eine Schande für das Star Wars Franchise mit Teil 8, dagegen war Teil 7 von J.J. Abrams noch ein starker Film, obwohl der auch eher Federn gelassen hat, über Teil 9 brauchen wir nicht reden, purer Müll.
Schade. Ich fand Kel bis jetzt ganz cool aber mehr als noch ein Spiel gibt sein Arc mMn nicht her.
Disney klammert sich wirklich an jeden Charakter der ein bisschen gut bei den Fans ankommt.
Jetzt darf erstmal der Mandalorian baden gehen.^^
Teil 1 und 2 war richtig gute Games. Freue mich auf Teil 3. Gerne auch mehr.
Die Reihe wurde mit jedem Teil besser. Freue mich auf den dritten Teil auch wenn man höchstwahrscheinlich wieder wie ein junger Padawan seine Kräfte „entdecken“ muss. 🙂
Mir haben beide Teile wirklich gut gefallen