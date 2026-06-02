Star Wars Jedi 3: Neue Gerüchte deuten auf Zeitsprung und älteren Cal Kestis hin

Für Star Wars Jedi 3 ist ein neues Gerücht aufgetaucht, das diesmal von zwei bekannten Branchenjournalisten stammt. Demnach könnte der dritte und zugleich abschließende Teil der Reihe einen deutlich älteren Cal Kestis in den Mittelpunkt stellen.

Die Information stammt aus dem aktuellen Podcast von Insider Gaming. Während einer Diskussion über mögliche Ankündigungen bei den anstehenden Sommer-Showcases erklärte Journalist Tom Henderson, dass er bereits vor rund einem Jahr Hinweise zum Setting des Spiels erhalten habe. Demnach soll Cal Kestis im neuen Abenteuer älter sein als in den bisherigen Teilen, was auf einen Zeitsprung hindeuten könnte.

Henderson erklärte, er habe gehört, dass Cal im Spiel älter sein werde und vermute deshalb, dass Respawn möglicherweise einen Zeitsprung einbauen könnte. Gleichzeitig stellte er klar, dass er damit keinen stark gealterten Charakter meine.

Die Vermutung ist durchaus plausibel. Zwischen Star Wars Jedi: Fallen Order und Star Wars Jedi: Survivor lagen innerhalb der Handlung bereits mehrere Jahre. Während Fallen Order im Jahr 15 BBY spielt, ist Survivor im Jahr 9 BBY angesiedelt. Cal Kestis alterte dadurch von etwa 18 auf 23 Jahre.

Wann genau Star Wars Jedi 3 spielen könnte, ist bislang nicht bekannt. Offen bleibt daher auch, ob die Handlung weiterhin vor der Schlacht von Yavin angesiedelt ist oder einen deutlich größeren Zeitsprung wagt.

Zusätzliche Hinweise auf die Entwicklung des Spiels lieferte zuletzt Journalist Jeff Grubb. Laut seinen Informationen begann die Produktion des dritten Teils unmittelbar nach der Fertigstellung von Jedi Survivor. Die Verantwortlichen hätten von Anfang an geplant, die Reihe als Trilogie abzuschließen.

Erst vergangene Woche hatte zudem Lucasfilm angekündigt, dass Fans auch künftig mit weiteren Geschichten rund um Cal Kestis rechnen können.

Da bislang weder Respawn Entertainment noch Electronic Arts offizielle Details zu Star Wars Jedi 3 veröffentlicht haben, sollten die aktuellen Informationen weiterhin als Gerücht betrachtet werden.