Star Wars Jedi 3: Reveal am 4. Mai – Insider nennt Story-Details und neue Features

Star Wars Jedi 3 könnte am 4. Mai enthüllt werden – Gerücht nennt erste Story-Details und neue Gameplay-Mechaniken.

Rund um Star Wars Jedi 3 machen derzeit neue Gerüchte die Runde, die sowohl mögliche Story-Details als auch einen konkreten Zeitraum für die erste Enthüllung nennen.

Demnach könnte ein erster Teaser oder eine offizielle Vorstellung bereits am 4. Mai, dem bekannten Star Wars Day, erfolgen. Ob es sich dabei um einen Trailer, ein Logo oder lediglich eine Ankündigung handelt, ist derzeit unklar.

Auch zur Handlung kursieren erste, bislang unbestätigte Informationen. Im Mittelpunkt soll erneut Cal Kestis stehen, der offenbar mit seiner Verbindung zur dunklen Seite ringt. Gleichzeitig deuten die Gerüchte darauf hin, dass familiäre Themen eine größere Rolle spielen könnten, darunter mögliche Konflikte zwischen Figuren aus seinem direkten Umfeld.

Neben der Story werden auch Gameplay-Elemente erwähnt. So könnte ein neues Kampfsystem mit erweiterten Optionen Einzug halten, darunter zusätzliche Waffenhaltungen.

Außerdem sollen Spieler im Verlauf der Handlung Entscheidungen treffen können, die den Spielverlauf beeinflussen, ohne jedoch das finale Ende grundlegend zu verändern.

Die Quelle selbst gibt an, dass viele dieser Details noch Änderungen unterliegen könnten. Einzig der mögliche Reveal rund um den 4. Mai wird als besonders wahrscheinlich dargestellt.

Eine offizielle Bestätigung von Respawn Entertainment oder Electronic Arts steht bislang aus. Bis dahin sollten alle genannten Informationen als Gerücht betrachtet werden.