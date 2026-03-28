Star Wars Jedi 3: Reveal am 4. Mai – Insider nennt Story-Details und neue Features

Rund um Star Wars Jedi 3 machen derzeit neue Gerüchte die Runde, die sowohl mögliche Story-Details als auch einen konkreten Zeitraum für die erste Enthüllung nennen.
Demnach könnte ein erster Teaser oder eine offizielle Vorstellung bereits am 4. Mai, dem bekannten Star Wars Day, erfolgen. Ob es sich dabei um einen Trailer, ein Logo oder lediglich eine Ankündigung handelt, ist derzeit unklar.
Auch zur Handlung kursieren erste, bislang unbestätigte Informationen. Im Mittelpunkt soll erneut Cal Kestis stehen, der offenbar mit seiner Verbindung zur dunklen Seite ringt. Gleichzeitig deuten die Gerüchte darauf hin, dass familiäre Themen eine größere Rolle spielen könnten, darunter mögliche Konflikte zwischen Figuren aus seinem direkten Umfeld.
Neben der Story werden auch Gameplay-Elemente erwähnt. So könnte ein neues Kampfsystem mit erweiterten Optionen Einzug halten, darunter zusätzliche Waffenhaltungen.
Außerdem sollen Spieler im Verlauf der Handlung Entscheidungen treffen können, die den Spielverlauf beeinflussen, ohne jedoch das finale Ende grundlegend zu verändern.
Die Quelle selbst gibt an, dass viele dieser Details noch Änderungen unterliegen könnten. Einzig der mögliche Reveal rund um den 4. Mai wird als besonders wahrscheinlich dargestellt.
Eine offizielle Bestätigung von Respawn Entertainment oder Electronic Arts steht bislang aus. Bis dahin sollten alle genannten Informationen als Gerücht betrachtet werden.
41 Kommentare AddedMitdiskutieren
Freu mich drauf ^~^
wobei erstmal zero company kommen darf 😁
Danach bitte ein neues Titanfall, danke 🙏
Super, die beiden ersten Teile hab ich richtig aufgesaugt.
Möge die Macht mit dem Spiel sein
Sind die einzigen Spiele, die ich jemals komplettiert habe.
Da war auch kein stundenlanger Grind notwendig.
Den ersten fand ich richtig gut, auch wenn ich durch die „Souls Like“ Ansätze bei Zwischen- und Endgegner ganz schön gefordert wurde. Besonders der eine Zwischegegner ging mir richtig auf den Sack, und ich hatte nur 3 Stimpaks….nach 2 Tagen hatte ich es dann doch endlich geschafft.
Der 2. Teil hat mich überhaupt nicht gecatcht, das Schlimme ist, ich weiß nicht mal warum.
Vielleicht Star Wars übersättigt oder so, keine Ahnung. Nach ein paar Stunden habe ich Survivor wieder gelöscht, überhaupt keine Motivation weiter zu spielen. Teil 3 werde ich komplett auslassen.
Ich fand den open World Ansatz käse. Aber die ganzen Heulsusen haben sich ja über das Backtracking und die komplexe Levelstruktur in einem Metroidvania beschwert 🤬
Ich fand teil 1 Mmmmmmmega!
Sehr cool, freue mich drauf, die ersten beiden Teile haben mir gut gefallen
die beiden Spiele haben mir gut gefallen.
Die kamen auch glaub ich sehr gut in der Community an. Das Spiel hat ja auf der Xbox einen ziemlich hohen Vervollständigungsscore^^
Story abgeschlossen ist ja auch bei 30%, das ist schon sehr hoch bei nem SP Spiel das länger als 10h ist.^^
Ich bin mal gespannt ob das wirklich rauskommt und ob es von EA ist. Weil EA ist pleite und schon seit längerem in Verhandlungen mit den Saudis, diese wollen die Firma übernehmen. Gibt ja aber noch andere Publisher. Ubisoft zb könnte es übernehmen, amazon hat ja auch schon eins an sie abgeben.