Star Wars Jedi: Fallen Order 2: Enthüllung wahrscheinlich im Mai geplant

Jedes Jahr und meistens pünktlich vor dem „May the 4th“-Day keimen zahlreiche Star Wars-Gerüchte im Netz auf. So gibt es auch neue Berichte zu Star Wars Jedi: Fallen Order 2.

Das neue Spiel von Respawn Entertainment und Electronic Arts soll angeblich bei der Star Wars Celebration-Veranstaltung enthüllt werden, wenn die Angaben von GamesBeat Journalist Jeff Grubb stimmen sollten.

So sagte er: „Wir werden im Mai auf der Star Wars Celebration davon hören. Das ist der Zeitpunkt, an dem das passieren wird“, sagte Grubb im GamesBeat Decides-Podcast. „Haltet also die Augen offen, denn dann wird es passieren.“