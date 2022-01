Star Wars Jedi: Fallen Order: Fortsetzung erscheint im vierten Quartal 2022 laut Gerücht

Bei Respawn Entertainment und Electronic Arts sollen sich die Dinge in Bewegung gesetzt haben, um einen Nachfolger zu Star Wars Jedi: Fallen Order zu enthüllen.

Wie Tom Henderson sagt, sei es mit der Bekanntgabe des Release-Termins für LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga (05. April 2022) in dieser Woche wahrscheinlich, dass das möglicherweise lautende Star Wars Jedi: Fallen Order 2 am 05. Mai 2022 enthüllt werden könnte.

Auch für den Zeitraum der Veröffentlichung von Star Wars Jedi: Fallen Order 2 hat er einen Tipp: das vierte Quartal 2022.

Things are set in motion to reveal the next Star Wars Jedi: Fallen Order game by Respawn Entertainment.

Following today's announcement that LEGO Star Wars will release April 5th, a May 4th reveal now seems incredibly likely.

Expected to release Q4 2022. pic.twitter.com/N9wRveqB3X

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 20, 2022