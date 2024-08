Star Wars Jedi: Survivor: Ab September für Xbox One und PlayStation 4

Respawn Entertainment und Electronic Arts kündigen in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games an, dass Star Wars Jedi: Survivor am 17. September für PlayStation 4 und Xbox One erscheint und ab sofort vorbestellt werden kann.

Vorbesteller erhalten kostenlose kosmetische Objekte, wie das von Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi inspirierte kosmetische Objekt „Einsiedler“, das Lichtschwert-Set „Einsiedler“ und das Blaster-Set „Verbrennung“.

Die PlayStation 4- und Xbox One-Editionen von Star Wars Jedi: Survivor umfassen verschiedene Optimierungen, die die Hardwarekapazität beider Konsolen maximieren.

Darüber hinaus erhält die PC-Version von Star Wars Jedi: Survivor in den kommenden Wochen ein Update, welches die technische Leistung und Steuerung optimiert sowie verschiedene Quality-of-Life Verbesserungen enthält.

In Star Wars Jedi: Survivor, der Fortsetzung von Star Wars Jedi: Fallen Order, kehrt Cal Kestis als stärkerer Jedi-Ritter mit mehr Erfahrung zurück. Um dem langen Schatten des Imperiums und einer mysteriösen Bedrohung aus der fernen Vergangenheit der Galaxis zu entgehen, muss Cal alte Bekannte um sich scharen und neue Verbündete finden. Neue Fähigkeiten, Bewegungen und Kampfstile erweitern das Spielerlebnis des Vorgängertitels und bieten Fans ein noch aufregenderes Spielerlebnis.

Star Wars Jedi: Survivor erscheint am 17. September für PlayStation 4 und Xbox One und ist zudem für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über die EA App, Steam und den Epic Games Store erhältlich.