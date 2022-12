Star Wars Jedi: Survivor: Abgetrennte Gliedmaßen und unhöfliche Wörter

Laut der singapurischen Bewertungskommission IMDA Singapur gibt es in Star Wars Jedi: Survivor Szenen mit mäßiger Gewalt, in denen der Protagonist im Nahkampf mit verschiedenen Gegnern wie Droiden, Monstern und Sturmtruppen zu tun hat.

Die Einstufung von Star Wars Jedi: Survivor deutet darauf hin, dass das Spiel laut der Rating-Kommission in Singapur „gewalttätiger“ sein wird als der Vorgänger. Das Spiel hat somit eine „ADV16“-Alterseinstufung erhalten, was mit einer USK ab 16 zu vergleichen ist, und enthält abgetrennte Gliedmaßen und unflätige Wörter wie „verdammt“, „Hölle“ und „Bastard“. Star Wars Jedi: Fallen Order hat ebenfalls eine Alterseinstufung ab 16 Jahren in Deutschland erhalten.

Weiter berichtet die Bewertungskommission in Singapur, dass in den „brutalsten Szenen“ gezeigt wird, wie Cal Kestis die Gliedmaßen seiner Feinde mit dem Lichtschwert abtrennt, ohne dass es dabei zu expliziten Details und Blutvergießen kommt.

Star Wars Jedi: Survivor wird am 17. März 2023 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC veröffentlicht.

Star Wars Jedi: Survivor Vorbestellung