Star Wars Jedi: Survivor: Dieser Fanliebling soll im Spiel vorkommen laut Gerücht

Anlässlich der Star Wars Celebration wurde der Nachfolger zu Star Wars Jedi: Fallen Order angekündigt.

In Star Wars Jedi: Survivor wird die Reise des Jedis Cal Kestis mit einem neuen Abenteuer fortgesetzt, welches fünf Jahre nach den Ereignissen von Fallen Order ansetzt.

Als einer der letzten Jedis sieht sich Cal mit der ständigen Verfolgung durch das Imperium konfrontiert. Dabei könnte er auch auf einen bestimmten Charakter treffen.

Wer einen potenziellen Spoiler meiden möchte, sollte an dieser Stelle nicht weiterlesen.

Wie Nick Baker im XboxEra-Podcast behauptet, wird ein bekannter und bei Fans beliebter Sith Lord in Star Wars Jedi: Survivor vorkommen.

Die Rede ist von Darth Maul.

Baker gibt zu, dass er schon vor einem Jahr von diesem Gerücht gehört habe. Selbst wenn es stimmte, könnte sich das mittlerweile auch wieder geändert haben.

Von der Zeitlinie her könnte Darth Maul tatsächlich im Spiel einen Auftritt haben. Immerhin hat ihn der Kampf gegen Obi Wan Kenobi in The Phantom Menace nicht gänzlich das Leben gekostet, wie man in Star Wars: The Clone Wars erfuhr.

Star Wars Jedi: Survivor wird 2023 für die aktuelle Konsolengeneration Xbox Series X|S, PlayStation 5 sowie den PC erscheinen.