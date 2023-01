Star Wars Jedi: Survivor: Geschichte ist dunkler und komplexer als der Vorgänger

Mit der Initiierung von Order 66 wurden die Jedi bis auf einige wenige ausgelöscht. Cal Kestis war einer der Überlebenden, der dem Befehl von Kanzler Palpatine entkam und untertauchte.

Spieler lernten Cal 2019 als neue Figur im Star Wars-Universum im Actionspiel Spiel Star Wars: Jedi Fallen Order erstmals kennen.

Im März erscheint mit Star Wars Jedi: Survivor nun die Fortsetzung. Über seine Figur sagte der Schauspieler Cameron Monaghan im Interview mit Game Informer, dass man für die Fortsetzung darüber sprach, wie man neue Herausforderungen für Cal schaffen kann und das Spieler sich auf eine Geschichte freuen können, die dunkler, tiefer und komplexer ist als beim Vorgänger.

„Wir haben eine wirklich interessante Geschichte mit Cal, in der er mit schwierigen Herausforderungen konfrontiert wird, auf die es nicht unbedingt die richtigen Antworten gibt. Das ist etwas, das ich mit der Figur immer erforschen wollte. Wir haben uns direkt nach dem ersten Spiel darüber unterhalten, wie wir diese Figur in Situationen bringen können, die eine Herausforderung darstellen, und welche Situationen ihn wirklich an den Punkt bringen, an dem er zerbrechen könnte. Wie bringen wir ihn an diesen Punkt, und was machen wir dann? Welche Geschichte wird am aufregendsten sein, in der wir immer noch Abenteuer finden, aber auch etwas, das tiefer und dunkler und komplizierter und komplexer ist? Also ja, ich denke, wir haben einen Haufen wirklich großer Fragen, die wir uns mit dieser Geschichte stellen.“