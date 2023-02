Star Wars Jedi: Survivor: Größere Karten und mehr dank Last Gen-Wegfall

Director Stig Asmussen erläuterte kürzlich gegenüber dem PLAY-Magazin (Via MP1st), aus welchem Grund man sich gegen eine Veröffentlichung von Star Wars Jedi: Survivor für die Last-Gen entschied.

Dadurch, dass das Team keine Rücksicht auf die Optimierung für die vorhergehende Konsolengeneratin (Xbox One & PlayStation 4) nehmen musste, war es Respawn Entertainment möglich, größere Karten und mehr Details wie größere Dichte und eine breitere Vielfalt von NPCs und Feinden zu erstellen.

„Sie werden die Vorteile der leistungsfähigeren Hardware in ganz Survivor erleben“, erläuterte Asmussen. „Unterm Strich haben wir schnell gelernt, dass wir die Vorteile der schnelleren Prozessoren, des größeren/schnelleren Speichers, der besseren Ladezeiten usw. nutzen können, um viel größere Karten mit mehr Details, höherer Dichte, einer größeren Vielfalt an Gegnern/NPCs und einer insgesamt höheren Wiedergabetreue zu erstellen. Diese Funktionen passten perfekt zu dem, was wir mit dem Spiel erreichen wollten. Wir wollten nicht mit dem ersten Spiel brechen, weil es so gut ankam, aber wir wollten das Spielerlebnis weiterentwickeln/verbessern. Mit der neuen Generation konnten wir genau das tun, und ich glaube, dass die zu einem echten New-Gen-Erlebnis im Star Wars-Universum führt.“