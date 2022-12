Star Wars Jedi: Survivor: Neue Kampf- und Fortbewegungsoptionen enthüllt

Star Wars Jedi: Survivor setzt die Geschichte des Protagonisten Cal Kestis fünf Jahre nach den Geschehnissen aus Star Wars Jedi: Fallen Order fort. Anscheinend gelang es dem ehemaligen Jedi Padawan in dieser Zeit einige neue Kampfstile zu erlernen und neue Möglichkeiten zur Fortbewegung zu entdecken.

Wie Game Director Stig Asmussen im Interview mit Game Informer verrät, werden Spieler auf fünf vollumfängliche Kampfhaltungen zurückgreifen können, die je nach Situation andere Vorteile mit sich bringen:

„Vieles hängt von dem Gegner ab, dem man begegnet. Es ist vorteilhaft, bestimmte Haltungen gegen bestimmte Arten von Gegnern zu verwenden, und es liegt am Spieler, das herauszufinden. Der Spieler muss die Feinde entschlüsseln und herausfinden, welche Waffe die beste Wahl ist.“

Teil der neuen Optionen ist der Kampf mit Doppelklinge, eine Kombination aus Lichtschwert und Blaster sowie ein Lichtschwert mit Kreuzgriff im Stil des Bösewichts Kylo Ren:

„Das verdeutlicht, wo wir Cal in diesem Teil der Geschichte finden. Es sind fünf Jahre seit dem ersten Spiel vergangen, und die dunklen Zeiten sind immer noch in vollem Gange.“

„Er ist ein unkonventioneller Jedi, und er muss unkonventionelle Dinge tun. Also etwas, das in der Blütezeit des Jedi-Ordens verpönt gewesen wäre. Cal ist klar, dass er alles tun wird, was nötig ist.“

„Das [Lichtschwert mit Kreuzgriff] ist ein selbstbewussterer Ansatz. Es ist wuchtig, es ist stark. Aber man muss sehr genau überlegen, wie man es einsetzt, weil die Zeitfenster mit diesem Schwert länger sind.“