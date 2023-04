Star Wars Jedi:Survivor ist bislang der schlechteste PC-Port, was die Technik betrifft, meint Digital Foundry und zeigt die Probleme in einem Video auf.

Electronic Arts bringt mit Star Wars Jedi:Survivor einen starken Nachfolger auf den Markt,… wenn die technischen Probleme nicht wären!

Wo diese an der Konsole noch marginal und vereinzelt auftreten, häufen sich die Berichte der PC-Spieler. Gerade auf metacritic.com (1,9 von 10 Punkten) oder Steam (Ausgeglichen 51 % postive Wertungen), hagelt es nur so von negativen Bewertungen.

PC-Spieler haben es gerade nicht leicht. Immer mehr Spiele werden in einer katastrophalen Qualität portiert. Zuletzt erregte Sony’s „The Last of Us“ Ärger und Unverständnis aus der Community, welche sich lange auf das Spiel gefreut hatten. Star Wars Jedi:Survivor läuft dem Sony-Pendant jetzt den Rang ab. Digital Foundry analysierte die bestehenden Probleme ausgiebig und veröffentlichte dazu ein Video, zu der laut Digitial Foundry „bislang schlechtesten Portierung 2023 für den PC“.

Die Probleme sind weitreichend. Ausführlich zeigt das Team, wo die Schwierigkeiten in der Portierung sind, außerdem wie diese sich bemerkbar machen. Auffallend dabei ist, dass es sich hier nicht einmal um ein Problem bei schlechter oder außergewöhnlicher Hardware handelt.

Ein Spiel, was mit einem Intel Core i9 12900k, gepaart mit einer RTX 4090, nur einen Wert unter 40 Frames Bildschirmrate abliefert ist ein offensichtlich nicht gut optimierter Titel.

Weitere Probleme sind verschwommene Texturen, flackernde Schatten … mehrmals versuchte das Team, mit Einstellungen von Treibern und den Spieleinstellungen die Performance zu verbessern. Auch kuriose Fehler tauchen auf, indem man die RTX Einstellungen im Spiel wechselt, die Bildschirmraten sich aber nicht anpassen oder auf einmal anfangen unkontrolliert zu springen.

Ebenfalls die Filter, wie Motion-Blur, arbeiten nicht vernünftig. Ergebnisse hier sind „ghosting“ zum Beispiel.

Zur Erklärung: Bei dem Problem „ghosting“ erscheinen sich bewegende Pixel verschwommen weiter. Dazu werden die Shader der Texturen oft viel zu spät in den VRAM geladen. Man sieht dann also Pixel, die effektiv nicht mehr da sind, aber noch berechnet werden. Geister quasi.

Dadurch ruckelt das Spiel dazu für einen Moment, und unterbricht so das flüssige Spielerlebnis. Schwierigkeit hier: Das passiert nicht nur ein oder zweimal. Zu sehen sind die Problematiken in den Graphen des Videos, immer sobald ein Schatten oder Lichteffekt zum Beispiel geladen werden muss, ruckelt das Spiel. Mal mehr, mal weniger. Ferner unabhängig von den gemachten Einstellungen.

Darüber hinaus lassen sich diese Probleme nicht auf einzelne Hardware zurückführen. Es ist egal, ob ein Intel oder AMD Prozessor das System betreibt, eine Nvidia im PC steckt oder eine AMD Karte. Immer wieder tauchen die genannten Probleme an verschiedensten Situation auf.

Zum Teil sogar reproduzierbar auf einen Abschnitt, ohne klar erkennbaren Grund, warum die Leistung einbricht. Electronic Arts selber kündigte bereits Patches zu den Problemen an, wie wir bereits berichteten.

Allerdings nicht wie schnell und vor allem wie intensiv diese Patches die Probleme beheben werden. In einem Statement wendete sich das Studio per Twitter an die Spieler, wir berichteten von dem Post. Allerdings mit einer unglücklichen Wortwahl, denn so zog man noch das Unverständnis der Spieler auf sich.

EA spricht dort einen Teil der PC-Spieler an, welche mit „High End Hardware oder ungewöhnlichen Kombinationen arbeiten„, dass hier die Probleme unter anderem liegen. Als Beispiel wird dort die Nutzung von aktueller Hardware angesprochen, welche für Windows 11 seine Treiberumgebungen konzipiert wurde, die dann aber mit Windows 10 betrieben wird.

Diese Kombinationen sollen für die Probleme mitverantwortlich sein. Die Fans sind nicht erfreut über diese Aussage und sind anderer Meinung, wie man an den Kommentaren dazu erkennt. Viele sprechen von einem „Beta-Test am Kunden“.

Um die weiteren Probleme würde man sich schnellstmöglich kümmern und versuchen zu analysieren, heißt es seitens EA weiter.

Die Behauptung, die EA damit aufstellt, ist tatsächlich eine schwierige. Denn wie das Video von Digital Foundry zeigt, die zahllosen Bewertungen auf Steam, noch mehr Videos auf YouTube … sind die Probleme viel weitreichender als nur das laufende Betriebssystem.

Auch verschiedenste Treiber-Versionen wurden versucht, um die Probleme der PC-Version aus dem Weg zu schaffen. Im Video wird das Spiel zum Beispiel mit einem Ryzen 5 3600 und einer RTS 2060 gezeigt, in 1440p. Man lässt eine Szene der Tag-1 Version ohne Tag-1 Patch laufen gegen eine Version mit dem Patch. Man sieht eine Verbesserung, allerdings nur sehr gering.

Doch während die Hardware-Kombinationen allein nicht schon schwierig zu meistern sind, hat das Spiel auch mit seinem Kopierschutz zu kämpfen. Spieler berichten davon, dass sie ihr Spiel nicht mehr starten können oder es sich einfach beendet. Beide Fälle mit derselben Fehlermeldung. Der Fehler sei dazu nicht reproduzierbar, sondern trete zu unterschiedlichsten Zeitpunkten auf.

„Zu viele Computer haben Zugang zu dieser registrierten Version von Star Wars Jedi: Survivor. Bitte versuchen Sie es später noch einmal“.

Manche Spieler können das Spiel danach wider starten, andere erst nach einem PC Neustart. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Spiel in Zukunft verbessert, wann die wichtigen Patches erscheinen und ob sich der Titel davon erholen kann.

Wer nach dieser ernüchternden PC-Analyse immer noch will, der kann Star Wars Jedi: Survivor für die Xbox Series X/S ab 79,99 Euro kaufen.