Star Wars Jedi: Survivor: Schnelle Ladezeiten, Raytracing und Echtzeit Beleuchtung

Der nächste Eintrag in der Geschichte des Cal Kestis wird laut den Entwicklern so umfangreich wie nie zuvor dargestellt. Dank der Hardware in der aktuellen Konsolengeneration werden technische Kniffe in Star Wars Jedi: Survivor umgesetzt, die im Vorgänger noch nicht möglich waren.

Spieldirektor Stig Asmussen äußerte sich in einem Interview auf der offiziellen Star Wars Seite zum Spiel, in welchem auch einige der technischen Details des nächsten Jedi-Spiels beleuchtet wurden.

Asmussen wurde gefragt, ob und wie die neuen Konsolen Einfluss auf die Spielentwicklung nehmen würden. Er antwortete:

„Ich denke, die größte Sache ist Raytracing und die Beleuchtung. Es erlaubt uns Echtzeit Beleuchtung, jederzeit, in einer Qualität, die weit über alles hinausgeht, was wir je zuvor produziert haben. Da es in Echtzeit ist, sehen wir die Änderungen direkt, wenn wir das Licht bearbeiten. Das heißt wir haben mehr Zeit zum Aufpolieren, das wiederum bedeutet, wir können es öfter ausprobieren, was uns im Endeffekt ermöglicht bessere Resultate zu erzielen, die sich filmischer anfühlen. Abgesehen davon laden die SSD in der PlayStation 5 und Xbox Series X|S tonnenweise Content sehr schnell.“

Diese Ladezeiten vereinfachen die Arbeit scheinbar massiv und mit der Beleuchtung sind dies, seiner Meinung nach, die beiden größten Einflussfaktoren der neuen Konsolen.

Ein exaktes Erscheinungsdatum für Star Wars Jedi: Survivor gibt es noch nicht. Eine Veröffentlichung ist für das Jahr 2023 geplant. Weiteren Gerüchten zufolge sollen erste Spielszenen auf einem der kommenden Events im Juni gezeigt werden, wobei das Summer Game Fest am wahrscheinlichsten ist.