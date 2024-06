Star Wars Jedi: Survivor: Spiel für Xbox One und PS4 eingestuft

Star Wars Jedi: Survivor wurde für PlayStation 4 und Xbox One eingestuft. EA könnte somit bald das Veröffentlichungsdatum bekannt geben.

Electronic Arts ist allen Last-Gen-Spielern noch einen Release-Termin für Star Wars Jedi: Survivor schuldig. Dieser könnte in Kürze verkündet werden, denn das Spiel wurde jetzt in Brasilien eingestuft.

Sollte EA nicht noch die Einstufungen in weiteren Ländern abwarten, könnte eine Ankündigung in Kürze folgen. Dann wissen Xbox One- und PS4-Spieler endlich, wann Star Wars Jedi: Survivor für ihre Konsole erscheinen wird.

Star Wars Jedi: Survivor ist dazu im Xbox Game Pass Ultimate via EA Play spielbar. So müssen auch Xbox One-Besitzer das Spiel gar nicht kaufen und können es gemütlich im Abo spielen, genauso wie den Vorgänger.