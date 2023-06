Star Wars Jedi: Survivor: Team arbeitet am nächsten Patch

Star Wars Jedi: Survivor wird schon bald einen weiteren umfangreichen Patch erhalten. Die Entwickler arbeiten bereits mit Hochdruck an der Bereitstellung der nächsten Aktualisierung, wie das Team bekannt gegeben hat.

„Das #StarWarsJediSurvivor -Team arbeitet an der Bereitstellung des nächsten Patches! Wir werden in Kürze einen Bereitstellungstermin bekannt geben, aber in der Zwischenzeit sind hier einige Korrekturen, die enthalten sein werden: – Kopfgeldfortschritt – Abstürze auf allen Plattformen – Fehlerbehebungen und Verbesserungen – Und mehr!“