Star Wars: Knights of the Old Republic II Remake: Vollständiges und modernes Remake in Arbeit – Gerücht

Der Nachfolger von Star Wars: Knights of the Old Republic erhält Gerüchten zufolge ein vollständiges und modernes Remake.

In Dokumenten und Aussagen von Lucasfilm-Games-Vizepräsident Douglas Reilly fand GameFile laut Bericht Hinweise auf ein Projekt namens Project Juliet. Dahinter verbirgt sich ein vollständiges Remake von Knights of the Old Republic II, das sich im März 2025 in Entwicklung befand.

Ziel des Remakes sei es, die ursprüngliche Handlung und Figuren zu bewahren, jedoch mit moderner Grafik und zeitgemäßem Gameplay für aktuelle Hardware neu aufzubereiten.

Zwar ist der aktuelle Status derzeit unklar, das Projekt wurde aber mit Aspyr besprochen, wie es heißt.

Das vollwertige Remake soll zudem auch Obsidians geschnittene Inhalte – das „Restored Content DLC“ – enthalten.