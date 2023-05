Star Wars: Knights of the Old Republic Remake: Kein Kommentar zum Stand der Entwicklung

Die Embracer Group will keinen Kommentar zum derzeitigen Stand der Entwicklung von Star Wars: Knights of the Old Republic Remake abgeben.

Die Entwicklung des Remakes von Star Wars: Knights of the Old Republic wurde angeblich im letzten Jahr auf Eis gelegt. Es soll sogar ein Wechsel des Entwicklerstudios stattgefunden haben. Von Aspyr Media sei das Projekt an Saber Interactive gegangen.

Offiziell bestätigt ist das alles nicht. Eine neue Aussage des Mutterkonzerns Embracer Group deutet aber darauf hin, dass in nächster Zeit auch keine klare Antwort kommen wird.

So wurde CEO Lars Wingefors in einer Q&A-Runde mit Investoren nach dem Stand der Entwicklung von Star Wars: Knights of the Old Republic Remake gefragt. Die Antwort von Wingefors: „Meine Lieblingsfrage. Ich habe keine weiteren Kommentare.“

Ganz aufgeben sollten Fans die Hoffnung aber vielleicht noch nicht. Denn Embracer führt das Rollenspiel-Remake in seinem aktuellen Finanzbericht offiziell noch auf.