Star Wars: Knights of the Old Republic Remake: Rollenspiel weiterhin in Entwicklung

Auch wenn vor kurzem mit Star Wars: Fate of the Old Republic überraschend ein spiritueller Nachfolger angekündigt wurde, ist das seit Jahren in Entwicklung befindliche Star Wars: Knights of the Old Republic Remake keineswegs in Vergessenheit geraten.
Leider gab es seit längerer Zeit so gut wie keine offiziellen Neuigkeiten und Star Wars-Fans mussten sich fast ausschließlich mit losen Gerüchten und Durchhalteparolen zufriedengeben.
Dass Saber Interactive auch weiterhin mit der Entwicklung der 2021 angekündigten Neuauflage beschäftigt ist, bestätigt jetzt Chief Creative Officer Tim Willits auf Nachfrage von IGN. Weitere Details möchte Willits in seiner kurz gehaltenen Antwort allerdings nicht verraten:
„Ja, es befindet sich noch in der Entwicklung. Mehr kann ich dazu nicht sagen.“
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich liebe die Mass Effect-Reihe. Und viele sagen, Kotor wäre noch besser! Das ist ein Remake, auf das ich mich echt mal freuen würde. Aber ist ja noch nicht mal gesagt, dass es dann auch für Xbox bzw. PC (=Xbox) rauskommt.
Soll rauskommen, war damals beim anderen Studio nur eingekaufte Zeitexklusivität für die Playstation.
Keine Ahnung ob beim Wechsel vom Studio der Vertrag mitgewandert ist oder wir evtl sogar zeitgleich das Game bekommen, Saber ist ja eigentlich nicht so drauf mit zeitexklusiven Content.
Bis das Spiel rausgekommen ist…ist die xbox Helix erschienen. Sofern es noch eine Konsolenexklusivität gibt…spielt man halt die PC aka die beste Version des Spiels. 👍
Ja, ich könnte dann auch noch ein Jahr länger warten. Hauptsache es kommt überhaupt (und ist gut!).
Ich hoffe inständig das es wirklich noch erscheint. Das Spiel war damals wirklich gut.
Ob das was wird, die Reaktionen des Entwicklers sind doch sehr verhalten.
Ich hoffe sehr stark das das Spiel wirklich kommt. Als damals die Ankündigung kam war ich voll aus dem Häuschen. Also ganz feste Daumen drücken🤞🤞
Das wär super! Ein Most Wanted meinerseits, da damals nicht die Möglichkeit gehabt und dann aus den Augen verloren und erst zur Xbox One Rum wieder entdeckt und festgestellt, dass ich das so nicht mehr spielen kann. Daher wär ich echt Mega Happy wenn das noch kommen würde, bestenfalls in dieser Gen noch!
Ich war damals auch skeptisch als rauskam das Gothic neu entwickelt wird. Bis ich die Demo gespielt habe. Seitdem ist es vorbestellt. Meine erste Vorbestellung überhaupt. KotoR war damals ebenso genial wie Gothic und ich hoffe das Remake wird ebenso gut wie die Gothic Demo es voraussagt. Schreibt man das so? Ich wusste nicht wie ich es beschreiben soll 😅