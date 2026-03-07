Star Wars: Knights of the Old Republic Remake: Rollenspiel weiterhin in Entwicklung

Das Star Wars: Knights of the Old Republic Remake befindet sich weiterhin in Entwicklung, versichert Chief Creative Officer Tim Willits.

Auch wenn vor kurzem mit Star Wars: Fate of the Old Republic überraschend ein spiritueller Nachfolger angekündigt wurde, ist das seit Jahren in Entwicklung befindliche Star Wars: Knights of the Old Republic Remake keineswegs in Vergessenheit geraten.

Leider gab es seit längerer Zeit so gut wie keine offiziellen Neuigkeiten und Star Wars-Fans mussten sich fast ausschließlich mit losen Gerüchten und Durchhalteparolen zufriedengeben.

Dass Saber Interactive auch weiterhin mit der Entwicklung der 2021 angekündigten Neuauflage beschäftigt ist, bestätigt jetzt Chief Creative Officer Tim Willits auf Nachfrage von IGN. Weitere Details möchte Willits in seiner kurz gehaltenen Antwort allerdings nicht verraten:

„Ja, es befindet sich noch in der Entwicklung. Mehr kann ich dazu nicht sagen.“