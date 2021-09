Star Wars: Knights of the Old Republic Remake: Spiel erscheint lediglich zeitlich exklusiv für PS5 bestätigt Game-Designer

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake erscheint lediglich zeitlich exklusiv für PlayStation 5, bestätigt auch noch einmal der Game-Designer.

Wie wir bereits berichtet haben, wird Star Wars: Knights of the Old Republic als Remake neu aufgelegt.

Dazu erscheint das Spiel für Konsolen zeitlich exklusiv für die PlayStation 5 und später nach dem Launch-Zeitfenster auch für Xbox.

Da es aber einige einfach nicht wahr haben wollen, hat sich Tully Ackland Designer des KOTOR Remakes via Twitter zu Wort gemeldet und noch einmal offiziell verkündet, dass Star Wars: Knights of the Old Republic Remake nur zeitlich exklusiv für PlayStation 5 erscheint.

Tully verkündete: „Viel Liebe und Unterstützung von euch allen, und viele Fragen! Echoing @Ryan_Treadwell Ja, es ist ein komplettes Remake, ja, zeitlich exklusiv für PS5 und PC, JA, das ist die wunderbare @jhaletweets die ihre Rolle als Bastila wieder aufnimmt! Es gibt in Zukunft noch viel mehr zu erzählen, aber im Moment arbeiten wir!“

Wir hatten es zwar von Anfang an gesagt und auch darüber so berichtet (sogar mit Bild), aber manch einer braucht vielleicht noch eine dritte oder vierte Bestätigung.