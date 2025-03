Star Wars: Knights of the Old Republic Remake: Spiel weiterhin in Entwicklung

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake und weitere Projekte von Saber Interactive sind weiterhin in Entwicklung.

Keine Sorge um Star Wars: Knights of the Old Republic Remake müssen sich Fans machen. Das Spiel befindet sich trotz des Erfolges von Warhammer 40.000: Space Marine 2 und dem kürzlich angekündigten Nachfolger bei Saber Interactive noch immer in der Entwicklung.

Man ist also nicht zu beschäftigt und vernachlässigt dadurch seine anderen Projekte, wie Chief Creative Officer Tim Willits über den Kurznachrichtendienst X wissen ließ.

Neben dem Remake Star Wars: Knights of the Old Republic sind auch alle andren Spiele noch in der Mache, darunter Jurassic Park: Survival, John Carpenter’s Toxic Commando und The Knightling.

„Saber Interactive ist einer der größten unabhängigen Entwickler der Welt. Wir arbeiten an zahlreichen Spielen in vielen verschiedenen Genres. Alles, worüber wir gesprochen haben, ist noch in Entwicklung. Wir werden Informationen über kommende Spiele teilen, wenn wir etwas Cooles zu berichten haben.“

Gerade bei Star Wars: Knights of the Old Republic Remake gab es in der Vergangenheit gegenteilige Berichte.