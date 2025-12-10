Star Wars: Knights of the Old Republic Remake: Spiel wird von Mad Head Games mitentwickelt – Gerücht

Scars Above Entwickler Mad Head Games arbeitet angeblich am Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic mit.

Bei der Entwicklung des Remakes zu Star Wars: Knights of the Old Republic bekommt Saber Interactive möglicherweise Unterstützung.

Game File berichtet, dass Mad Head Games, bekannt für Scars Above, an der Umsetzung beteiligt ist.

Offiziell bestätigt ist eine Beteiligung bisher nicht. Wirft man einen Blick auf die Webseite von Mad Head, so arbeitet man am bisher „größten Projekt“, einem „unangekündigten AAA-Spiel, basierend auf einer berühmten und geliebten IP, das Fans sehnsüchtig erwarten.“

Diese Beschreibung passt zu Star Wars: Knights of the Old Republic, aber auch zu vielen anderen Spielen.