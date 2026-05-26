Star Wars: Knights of the Old Republic: EA soll großes Reboot abgelehnt haben

Star Wars: Knights of the Old Republic hätte laut einem Entwickler beinahe ein umfassendes Reboot im Stil von „A Realm Reborn“ erhalten, wurde jedoch von der Führungsebene bei Electronic Arts abgelehnt.
Laut Aussagen von Entwickler James Ohlen wurde über einen längeren Zeitraum ein Konzept für eine vollständige Neuausrichtung des Spiels entwickelt. Das Reboot hätte sogar einen neuen Namen tragen sollen: „Star Wars: The New Republic“.
Der Plan sah vor, das RPG grundlegend zu überarbeiten und als vollständig neues Live-Projekt neu aufzusetzen. Das Konzept wurde sowohl bei Lucasfilm als auch bei Teilen der EA-Führung zunächst positiv aufgenommen.
Ohlen berichtet, dass unter anderem Lucasfilm-Vertreter sowie kreative Führungskräfte aus dem Star-Wars-Universum zunächst überzeugt werden konnten. Auch interne Entscheidungsträger bei EA sollen dem Vorschlag teilweise offen gegenübergestanden haben.
Letztlich scheiterte das Projekt jedoch an der EA-Geschäftsführung. Laut dem Bericht spielte dabei insbesondere die bereits hohe Investitionssumme von rund 300 Millionen US-Dollar eine entscheidende Rolle. Die Sorge vor weiteren Kosten führte dazu, dass das Reboot nicht genehmigt wurde.
Damit blieb Star Wars: Knights of the Old Republic in seiner bestehenden Form bestehen und erhielt kein vollständiges „A Realm Reborn“-ähnliches Neustart-Konzept.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
300 Millionen als Grund Invest ist aber auch schon happig.
Dazu kommen durch Verzögerungen und Co ja bestimmt nochmal mindestens 100 drauf. Dazu kommt ja dann ja auch noch das Werbe Budget…
EA investiert aus Geldgier nur noch in Live Service und was dauerhaft Kohle abwirft, nicht mehr in qualitativ gute Single Player-Spiele – sollte klar sein.
Achtung, es geht in dem Artikel nicht um Star Wars: Knights of the Old Republic sondern das MMORPG Star Wars: The Old Republic und dessen einst geplanten Nachfolger Star Wars: The New Republic.
Danke für die Info 🧐.
Ah danke.
Ok das macht es dann aber auch verstätlich, warum EA da dann nein sagt.
Der Text und die Überschrift lassen was anderes vermuten 🤔
Ja, im Text und auch im Titelbild wäre das dann falsch 🙁
Stattdessen setzt EA das Geld lieber woanders in den Sand. Ein gutes Star Wars Spiel hätte schon seine Abnehmer gefunden.
Ein Nachfolger zu Swtor wäre ganz interessant gewesen, so wirklich will mich ein MMO aber auch nicht mehr abholen.
Hoffe immer noch das es irgendwann auf Konsole erscheint
Haben die bei EA Lack gesoffen?! Knights of the old Republic ist das beste Star Wars Spiel und verdient ein geiles Remake!!!
300 Mio lol
Kein Wunder, dass das abgelehnt wurde.