Star Wars: Knights of the Old Republic: EA soll großes Reboot abgelehnt haben

Ein geplantes Reboot von Star Wars: Knights of the Old Republic wurde laut Bericht von EA nicht umgesetzt.

Star Wars: Knights of the Old Republic hätte laut einem Entwickler beinahe ein umfassendes Reboot im Stil von „A Realm Reborn“ erhalten, wurde jedoch von der Führungsebene bei Electronic Arts abgelehnt.

Laut Aussagen von Entwickler James Ohlen wurde über einen längeren Zeitraum ein Konzept für eine vollständige Neuausrichtung des Spiels entwickelt. Das Reboot hätte sogar einen neuen Namen tragen sollen: „Star Wars: The New Republic“.

Der Plan sah vor, das RPG grundlegend zu überarbeiten und als vollständig neues Live-Projekt neu aufzusetzen. Das Konzept wurde sowohl bei Lucasfilm als auch bei Teilen der EA-Führung zunächst positiv aufgenommen.

Ohlen berichtet, dass unter anderem Lucasfilm-Vertreter sowie kreative Führungskräfte aus dem Star-Wars-Universum zunächst überzeugt werden konnten. Auch interne Entscheidungsträger bei EA sollen dem Vorschlag teilweise offen gegenübergestanden haben.

Letztlich scheiterte das Projekt jedoch an der EA-Geschäftsführung. Laut dem Bericht spielte dabei insbesondere die bereits hohe Investitionssumme von rund 300 Millionen US-Dollar eine entscheidende Rolle. Die Sorge vor weiteren Kosten führte dazu, dass das Reboot nicht genehmigt wurde.

Damit blieb Star Wars: Knights of the Old Republic in seiner bestehenden Form bestehen und erhielt kein vollständiges „A Realm Reborn“-ähnliches Neustart-Konzept.