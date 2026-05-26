Star Wars: Knights of the Old Republic: EA soll großes Reboot abgelehnt haben

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Ein geplantes Reboot von Star Wars: Knights of the Old Republic wurde laut Bericht von EA nicht umgesetzt.

Star Wars: Knights of the Old Republic hätte laut einem Entwickler beinahe ein umfassendes Reboot im Stil von „A Realm Reborn“ erhalten, wurde jedoch von der Führungsebene bei Electronic Arts abgelehnt.

Laut Aussagen von Entwickler James Ohlen wurde über einen längeren Zeitraum ein Konzept für eine vollständige Neuausrichtung des Spiels entwickelt. Das Reboot hätte sogar einen neuen Namen tragen sollen: „Star Wars: The New Republic“.

Der Plan sah vor, das RPG grundlegend zu überarbeiten und als vollständig neues Live-Projekt neu aufzusetzen. Das Konzept wurde sowohl bei Lucasfilm als auch bei Teilen der EA-Führung zunächst positiv aufgenommen.

Ohlen berichtet, dass unter anderem Lucasfilm-Vertreter sowie kreative Führungskräfte aus dem Star-Wars-Universum zunächst überzeugt werden konnten. Auch interne Entscheidungsträger bei EA sollen dem Vorschlag teilweise offen gegenübergestanden haben.

Letztlich scheiterte das Projekt jedoch an der EA-Geschäftsführung. Laut dem Bericht spielte dabei insbesondere die bereits hohe Investitionssumme von rund 300 Millionen US-Dollar eine entscheidende Rolle. Die Sorge vor weiteren Kosten führte dazu, dass das Reboot nicht genehmigt wurde.

Damit blieb Star Wars: Knights of the Old Republic in seiner bestehenden Form bestehen und erhielt kein vollständiges „A Realm Reborn“-ähnliches Neustart-Konzept.

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12 Kommentare Added

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  1. Kitomy 72235 XP Tastenakrobat Level 1 | 26.05.2026 - 11:11 Uhr

    300 Millionen als Grund Invest ist aber auch schon happig.
    Dazu kommen durch Verzögerungen und Co ja bestimmt nochmal mindestens 100 drauf. Dazu kommt ja dann ja auch noch das Werbe Budget…

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  2. Mech77 119175 XP Scorpio King Rang 4 | 26.05.2026 - 11:58 Uhr

    EA investiert aus Geldgier nur noch in Live Service und was dauerhaft Kohle abwirft, nicht mehr in qualitativ gute Single Player-Spiele – sollte klar sein.

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  3. micmon 6440 XP Beginner Level 3 | 26.05.2026 - 12:00 Uhr

    Achtung, es geht in dem Artikel nicht um Star Wars: Knights of the Old Republic sondern das MMORPG Star Wars: The Old Republic und dessen einst geplanten Nachfolger Star Wars: The New Republic.

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  4. d4wGkw0n 53400 XP Nachwuchsadmin 6+ | 26.05.2026 - 12:19 Uhr

    Stattdessen setzt EA das Geld lieber woanders in den Sand. Ein gutes Star Wars Spiel hätte schon seine Abnehmer gefunden.

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  5. Katanameister 437800 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 26.05.2026 - 12:31 Uhr

    Ein Nachfolger zu Swtor wäre ganz interessant gewesen, so wirklich will mich ein MMO aber auch nicht mehr abholen.

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  6. Fire12 15400 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 26.05.2026 - 12:45 Uhr

    Hoffe immer noch das es irgendwann auf Konsole erscheint

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  7. GERxJOHNNY 88490 XP Untouchable Star 4 | 26.05.2026 - 14:09 Uhr

    Haben die bei EA Lack gesoffen?! Knights of the old Republic ist das beste Star Wars Spiel und verdient ein geiles Remake!!!

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