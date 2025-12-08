Star Wars: Knights of the Old Republic: Große Star Wars-Ankündigung steht kurz bevor

Ein bedeutendes neues Star-Wars-Spiel wird schon sehr bald offiziell vorgestellt. Das berichten mehrere verlässliche Insider, die betonen, dass diese Ankündigung nichts mit den bereits bekannten Projekten Star Wars: Zero Company oder Star Wars Eclipse zu tun hat.
Der bekannte Leaker Kurakasis lieferte zudem einen entscheidenden Hinweis: Der Titel des kommenden Spiels soll mit „The Old Republic“ enden. Das lässt Raum für spekulative Möglichkeiten – von einem komplett neuen Ableger bis hin zu einer Neuinterpretation oder Fortsetzung der beliebten Ära.
Ob es sich um ein Reboot, ein Remake, ein neues RPG oder etwas völlig anderes handelt, bleibt offen. Klar ist nur: Die Marke The Old Republic genießt unter Star-Wars-Fans Kultstatus, und eine Rückkehr in diese Zeitlinie wäre ein großes Ereignis für das Franchise.
Eine offizielle Enthüllung wird in Kürze bei den The Game Awards 2025 erwartet.
Ein Remake wäre mir recht, dann kann ich das Game endlich mal nachholen.
Dito!
Steht schon ewig auf meiner Wunschliste, war mir aber nie sicher ob man es heute auch noch so gut spielen kann wie damals. Also ob es gut gealtert ist😅
Wäre schön wenn da wieder etwas vernünftiges kommen würde. Ein Reboot würde ich begrüßen!
Wäre schön hier mal was gutes neues zu bekommen.
Cool. Da bin ich ja mal gespannt. 🙂
Man bedenke : „the old Republik“ ist was anderes als „knights of the old Republik“.
Könnte sich auch einfsch um eine Erweiterung vom mmorpg handeln was die ja immer wieder mal gemacht haben.
Oder noch schlimmer es wird mobile 🙁
Zumal ich mir gerade nicht mal sicher bin ob „old republic “ überhaupt im Kanon ist oder ob man das für alles benutzen könnte.
Selbst high republic würde dann ja sogar passen wenn man ein paar Jahre davor oder weiter geht. 🙁
Ich lasse mich gerne Überraschen.
Warten wir es ab!