Star Wars: Knights of the Old Republic: Große Star Wars-Ankündigung steht kurz bevor

Große Star Wars-Spielankündigung steht kurz bevor – Titel soll mit „The Old Republic“ enden.

Ein bedeutendes neues Star-Wars-Spiel wird schon sehr bald offiziell vorgestellt. Das berichten mehrere verlässliche Insider, die betonen, dass diese Ankündigung nichts mit den bereits bekannten Projekten Star Wars: Zero Company oder Star Wars Eclipse zu tun hat.

Der bekannte Leaker Kurakasis lieferte zudem einen entscheidenden Hinweis: Der Titel des kommenden Spiels soll mit „The Old Republic“ enden. Das lässt Raum für spekulative Möglichkeiten – von einem komplett neuen Ableger bis hin zu einer Neuinterpretation oder Fortsetzung der beliebten Ära.

Ob es sich um ein Reboot, ein Remake, ein neues RPG oder etwas völlig anderes handelt, bleibt offen. Klar ist nur: Die Marke The Old Republic genießt unter Star-Wars-Fans Kultstatus, und eine Rückkehr in diese Zeitlinie wäre ein großes Ereignis für das Franchise.

Eine offizielle Enthüllung wird in Kürze bei den The Game Awards 2025 erwartet.