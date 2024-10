Star Wars Outlaws: Aufwendige Handpuppe von Nix produziert

Autor:, in / Star Wars Outlaws

Star Wars steht nicht nur für spannende Abenteuer in einer weit, weit entfernten Galaxis, sondern auch für außergewöhnliche Kreaturen, Aliens und Droiden. Was im Star Wars Outlaws mit modernster Grafiktechnologie zum Leben erweckt wird, benötigt in der Realität aufwendige Handarbeit, Know-how und natürlich ebenfalls Technologie.

Das Duo von Lightning Cosplay nahmen die Herausforderung an und kreierten in einem knapp gesteckten Zeitrahmen eine lebensechte Nachbildung von Kay Vess‘ niedlichem wie nützlichen Sidekick Nix, die wohl auch bei einem spontanen Filmdreh ohne Probleme zum Einsatz kommen könnte.

Die Entstehung zu Lightning Cosplays Nix im Video:

Die Handpuppe besitzt über 500 handbemalte Schuppen und wurde mit vielen verschiedenen Techniken wie z.B. 3D-Druck, Molding and Casting sowie Electrostatic Flocking hergestellt.

Sie verfügt über bewegliche Augen, Augenlider und einen beweglichen Mund, die alle mit einer Hand gesteuert werden können. Die Puppe wiegt 2,5 kg und misst inklusive Schwanz circa einen Meter, was dem originalen Maßstab im Spiel entspricht.

Mehr Informationen zu Lightning Cosplay auf: www.lightningcosplay.com.