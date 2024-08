Star Wars Outlaws: Die Entstehung von Nix und ND-5

Autor:, in / Star Wars Outlaws

Wie Nix und ND-5 in Star Wars Outlaws Leben eingehaucht wurde, erfahrt ihr in diesem neuen Video von Ubisoft.

Mit Nix (Dee Bradley Baker) hat Kay Vess (Humberly González) einen gleichermaßen toughen wie knuffigen Gefährten an der Seite, der euch im Gameplay so manches Mal retten könnte. Hinzu kommt ND-5 (Jay Rincon), ein BX Commando-Droide, der in der Unterwelt bereits Erfahrungen gesammelt hat.

In einem neuen, über 6-minütigen Video erklären die Macher von Star Wars Outlaws, wie diese beiden Wegbegleiter Kays zum Leben erwachten und welche Überlegungen einflossen, bis die Figuren den Erwartungen der Entwickler gerecht wurden.

Star Wars Outlaws erscheint am 30. August für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.