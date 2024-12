Star Wars Outlaws: Game Director beleuchtet Anpassungen der Gegner

Autor:, in / Star Wars Outlaws

Heute mag zwar Update 1.5 für Star Wars Outlaws eingetroffen sein, in einem Blog spricht Game Director Fredrik Thylander aber zuvor noch über das wichtige Update 1.4 aus November. In diesem wurden KI und Gegner, denen Kay in Star Wars Outlaws begegnet, mit weiteren Neuerungen versehen.

Ein Bestandteil von Titel-Update 1.4 war der Aspekt des Kampfes in Verbindung mit der KI und dem Verhalten von Feinden. Dieses Feintuning wurde vorgenommen, um die Anpassungen von Kays Blaster, den Waffen, die ihr findet sowie ihre Fähigkeiten, auszugleichen.

Thylander sagte dazu:

„Ein wichtiger Teil des unterhaltsamen und fesselnden Kampfes besteht darin, dass man sich ständig anpassen und spontan Entscheidungen treffen muss, um auf das zu reagieren, was auf dem Schlachtfeld passiert. Um den strategischen und aktiven Kampf zu verstärken, haben wir allen gegnerischen Archetypen die Möglichkeit gegeben, Deckung zu nutzen – mit ein paar wichtigen Ausnahmen wie den Gamorreaner-Wachen. Das bedeutet, dass ihr eure Positionierung und eure Reaktionen nutzen müsst, um Feinde zu überrumpeln und die Oberhand zu behalten oder zurückzugewinnen.“ „Wir haben das Bewusstsein des Feindes dafür verbessert, worauf der Spieler sich konzentriert, damit er schießen kann, wenn du ein anderes Ziel angreifst. Das bedeutet, dass Sie jetzt auf Ihren Füßen denken und sich Ihrer Umgebung im Kampf viel mehr bewusst sein müssen.“ „Die Feinde sind jetzt fähiger, ihre Granaten zu benutzen. Während sie früher eher sporadisch und überraschend zum Einsatz kamen, sind sie jetzt regelmäßig ein integrierter Bestandteil des Kampfgeschehens. Das bedeutet, dass man sich neu positionieren oder reagieren muss, wenn eine Granate in der Nähe landet, oder sie dem Gegner aus der Hand schießen muss, wenn sie geworfen werden soll.“

Welche weiteren Verbesserungen die Entwickler mit Update 1.4 vorgenommen hatten, darunter eine Erhöhung der Zielgenauigkeit der Sturmtruppen und anderen Archetypen, sowie dem Schleichen, lest ihr im Blog auf ubisoft.com.