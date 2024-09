Star Wars Outlaws: Frühe Schleichmission soll einfacher werden

Änderungen an der anfänglichen Schleichmission in Star Wars Outlaws, die bei Entdeckung sofort fehlschlägt, wird Massive Entertainment vornehmen.

Creative Director Julian Gerighty sprach über dieses Problem und bezeichnete dieses Scheitern als unglaublich anstrengend.

Gerighty sagte gegenüber GamesRadar : „Ihr denkt wahrscheinlich an eine der frühen Missionen in Mirogana, die unglaublich anstrengend ist. Für mich ist das ein Fehler, und wir werden daran arbeiten, dies zu verbessern. Ich glaube nicht, dass das bedeutet, dass wir den Status des Misserfolgs komplett abschaffen müssen, aber ich denke, es gibt Millionen von niedrig hängenden Früchten, mit denen wir das Spiel viel angenehmer und verständlicher machen können.“

Während Director Mathias Karlson versicherte, man höre auf das Feedback der Spieler, wenn das Balancing nicht funktioniert, sollen Spieler auf eine entsprechende Anpassung der Mission nicht lange warten müssen. Laut Gerighty soll es in ungefähr zehn Tagen ein Update geben.

„Wir wollen einfach nicht, dass es sich unfair anfühlt. Und ich denke, heute fühlt es sich unfair an“, sagte er. „Und ob ihr es glaubt oder nicht, das war nicht unsere Absicht. Das ist eher etwas, das sich in der letzten Woche oder so eingeschlichen hat, und das wir bereits für einen Patch korrigieren, der vielleicht in 10 Tagen herauskommt“, sagte Gerighty.

Karlson sagte: „[Wir wollen, dass die Spieler] sich auf Messers Schneide befinden zwischen ‚Okay, ich bin komplett getarnt, oh Sch***: Sie werden mich gleich sehen. Sie haben mich gesehen, aber ich kann immer noch etwas dagegen tun, solange ich keinen Alarm auslöse. Ich kann vor Ort Chaos stiften, um das zu verhindern.‘ Aber wenn sich herausstellt, dass das nicht mit der aktuellen Stimmung und mit genügend Leuten zusammenpasst, ist das natürlich etwas, das wir sehr, sehr ernst nehmen, und wir werden darüber nachdenken.“

Ergänzend sagte Gerighty: „Wenn ihr mir heute sagt, dass das ein Hindernis für die Leute ist, das Spiel zu genießen, dann werden wir den erzählerischen Kontext ändern, richtig? Wir werden eine Ankündigung machen, in der es heißt: ‚Tja, die Sturmtruppen haben Toshara zerstört, und jetzt haben wir eine Notbesatzung vor Ort‘. Der Kontext wird sich ändern, nur damit die Leute diese Momente so gut wie möglich genießen können.“