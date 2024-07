Star Wars Outlaws: Höchstes Marketing-Budget aller Zeiten

In einer Telefonkonferenz zu den Quartalsergebnissen, hat der CEO von Ubisoft, Yves Guillemot bestätigt, dass Star Wars Outlaws das höchste Marketing-Budget in der Geschichte des Unternehmens bekommen hat.

Er erwähnte auch, dass Ubisoft einen starken Start erwartet, da die Stimmung in der Community positiv sei.

So sagte Guillemot: „Was wir einkalkulieren, ist ein starker Start von Star Wars Outlaw. Das ist die Tatsache, dass es zu den am meisten erwarteten Spielen der Branche in diesem Jahr gehört und eine wirklich starke positive Stimmung in der Community widerspiegelt, und auch die Tatsache, dass wir mit der bisher größten Marketingkampagne für ein Ubisoft-Spiel kommen.“