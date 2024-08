Star Wars Outlaws: Kay-Darstellerin offen für Live-Action-Projekt

Autor:, in / Star Wars Outlaws

Humberly Gonzalez wurde Kay Vess nach Star Wars Outlaws auch gerne in einem Live-Action-Projekt spielen.

Humberly Gonzalez tritt in Star Wars Outlaws als Kay Vess in Erscheinung. Die Darstellerin lieferte die MoCap-Darbietung für das Spiel und lieh der Figur ihre Stimme. Im Interview mit VGC sprach sie nun darüber, dass sie allzu gern Kay Vess auch in einem Live-Action-Projekt spielen würde.

Auf die Frage danach, ob sie daran interessiert sei, führte Gonazelez aus, dass in Anbetracht dessen, wie eine tatsächliche menschliche Verbindung zur Welt aussehen könne, sie wisse, dass sie die Fähigkeiten habe, den Charakter zum Leben zu erwecken.

Noch darf sie erst im Spiel ran, doch auch dieser Verantwortung ist sich die Darstellerin bewusst. Als wunderschöne Verantwortung bezeichnet es Gonzalez, die Hauptfigur in einem Star Wars-Spiel zu spielen. Doch ganz gleich ob Star Wars oder nicht, jedes Franchise, in das sie einsteigen würde, würde sie entsprechend ehren.

Star Wars Outlaws erscheint am 30. August für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.