Star Wars Outlaws: Marke hatte es zum Launch allgemein schwer, sagt CEO

Kam Star Wars Outlaws einfach nur zum falschen Zeitpunkt auf den Markt? Daran glaubt Ubisoft’s CEO, Yves Guillemot.

Auf einer Aktionärsversammlung sagte er, eine der Faktoren für den Misserfolg des Spiels sei die Beliebtheit der Marke zum Zeitpunkt des Launchs war. Sie befand sich in einer schwierigen Lage. Auch war das Actionspiel in einigen Bereichen noch verbesserungswürdig.

Guillemot sagte: „Bei Star Wars Outlaws haben wir unsere Verkaufsziele nicht erreicht. Das Spiel litt unter einer Reihe von Faktoren. Erstens litt es darunter, dass es zu einem Zeitpunkt veröffentlicht wurde, als die Marke, zu der es gehörte, sich in einer etwas schwierigen Lage befand. Außerdem gab es einige Punkte, die noch verbessert werden mussten, und diese wurden in den ersten Wochen überarbeitet und debuggt, was sich jedoch auf die Verkaufszahlen auswirkte.“

„Wir haben das Spiel durch Fehlerbehebung und Debugging erheblich verbessert, und wenn es auf kommenden Konsolen wie der Switch 2 veröffentlicht wird, wird es sich um die neue Version des Spiels handeln.“