Star Wars Outlaws: Details zur Spielzeit enthüllt

Star Wars Outlaws

An Spielen wie Assassin’s Creed Origins, Odyssey und Valhalla hagelte es aufgrund ihrer Weitläufigkeit Kritik. Open World gut und recht, doch vielen zog sich die ganze Sache viel zu lange hin. Nicht nur bei den Assassin’s Creed-Nachfolgern, sondern auch beim ersten Star Wars-Open-World-Spiel Star Wars Outlaws nahm man sich diese Kritik zu Herzen.

Creative Director Julian Gerighty erklärte gegenüber VGC, dass man sich schon sehr, sehr früh dazu entschieden hätte, das Spiel für diejenigen, die die Handlung durchspielen möchten, auf 25 bis 30 Stunden zu beschränken. 50 bis 60 Stunden werden all jene benötigen, die jede Ecke des Spiels erkunden und die gesamte Spielerfahrung mitnehmen möchten.

Für jemanden mit Familie und Job sei dies immer noch viel Zeit, so Gerighty. Dennoch handle es sich hierbei ihm zufolge nicht um epische 200-Stunden-Ausmaße wie bei Assassin’s Creed. Die Vorteile liegen laut Gerighty auf der Hand.

Man könne sich auf die Details konzentrieren, selbst mit einem kleineren Team. Ein solches Spiel müsse schließlich auch für das Team dahinter zu stemmen sein. Er selbst glaube daran, eine anfängliche Vision in etwas umzusetzen, das spannend, ambitioniert und machbar sei. Es sei wichtig, sicherzustellen, dass alle Beteiligten bei einem solchen Projekt auf dasselbe Ziel zu arbeiten.

Wie bei The Division und The Division 2 sei diese Vision bei Star Wars Outlaws weitestgehend respektiert worden, zu etwa 95 Prozent, schätzt Gerighty. Manchmal werde noch etwas hinzufügt, geändert oder weggelassen. Der Umfang dessen sei aber gering. Geträumt hätte man anfangs etwa von der Möglichkeit schwimmen zu können, doch nachdem die Animationsabteilung gesagt hätte, dass dies bei diesem Umfang nicht machbar sei, hätte man davon abgesehen. Es gebe noch ausreichend anderes zu erkunden, so Gerighty.