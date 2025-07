Star Wars Outlaws: Nachfolger in sehr früher Phase eingestellt – Gerücht

Das Actionspiel Star Wars Outlaws brachte Ubisoft nicht den gewünschten Erfolg. Wie wir bereits wissen, langen die Verkäufe hinter den eigenen Erwartungen.

Mit einem großen Update, in dem Dinge wie Waffen, Feinde und mehr überarbeitet wurden, versuchte man das Spiel noch einmal zu verbessern.

Ubisoft sah zuletzt eine Teilschuld am schwierigen Stand der Marke Star Wars zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.

Trotz allem wollte man offenbar einen weiteren Teil machen. Dieser hat sich laut der Aussage von Tom Henderson von InsiderGaming in einer sehr frühen Phase der Entwicklung befunden.

Henderson sagte: „Sie haben kürzlich auch Star Wars Outlaws 2 abgesagt, weil das geplant war und in Arbeit war. Soweit ich weiß, ist es nie in Produktion gegangen. Es war noch nicht in Stein gemeißelt.“