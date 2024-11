Star Wars Outlaws: Nächstes Update stärkt spielerische Freiheit

Ende August veröffentlichten Ubisoft und Massive Entertainment das Open-World-Action-Adventure Star Wars Outlaws. Seitdem wurde das Spielerlebnis bereits durch drei Titel-Updates weiter verbessert.

Am 21. November steht mit Wild Card der erste DLC an, welcher obendrein Update 1.4 Gepäck hat. Was Spieler im vierten Title-Update erwartet, erklärt jetzt Creative Director Drew Rechner in einem neuen Entwickler-Update. Im Fokus stehen Kampf, Stealth und Charaktersteuerung:

„Der erste wichtige Bereich, in dem das Spiel verbessert werden sollte, ist der Kampf, in dem wir eine echte Chance sehen, dem Erlebnis mehr Tiefe und Spannung zu verleihen und Taktik und Präzision weiter zu belohnen.“ „Unser zweiter Schwerpunkt ist das Schleichen, bei dem es nicht nur darum geht, die Vorhersehbarkeit und Konsistenz der Gegnererkennung zu verbessern, sondern auch darum, dass man die Wahl hat, wie man an jede Begegnung herangehen möchte.“ „Unser dritter Schwerpunkt liegt auf der Steuerung der Charaktere, was bedeutet, dass wir die Zuverlässigkeit der Deckung verbessern, die Reaktionsfähigkeit beim Klettern und Kauern erhöhen und die Konsistenz der Steuerung insgesamt verbessern.“