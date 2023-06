Star Wars Outlaws: Nahtloses Reisen zwischen Planeten und Weltraum

Autor:, in / Star Wars Outlaws

Ubisoft Massive hat bestätigt, dass die Reisen zwischen Planeten und Weltraum in Star Wars Outlaws nicht von Ladebildschirmen unterbrochen werden.

Star Wars Outlaws ist das erste Open-World-Star Wars-Spiel. Die Entwickler haben ausgiebig daran gefeilt, ein durchgängiges Erlebnis ohne Unterbrechungen zu schaffen.

„Eines der Dinge, die für uns sehr wertvoll waren, ist dieses nahtlose Erlebnis, zu Fuß, zu Ihrem Speeder, zu Ihrem Raumschiff, aus der Atmosphäre und in den Weltraum zu gelangen“, erläuterte Creative Director Julian Gerighty.

Eine Präsentation dieses Spielerlebnisses ist am Ende des Gameplay-Videos zu sehen. Hier springt Kay Vess nach der wilden Flucht in ihr Raumschiff, startet in die Atmosphäre durch und erreicht ohne Unterbrechung den Weltraum.

Star Wars Outlaws erscheint im Jahr 2024 für Xbox Series X|S-Konsolen, PlayStation 5 und Windows PC über Ubisoft Connect.