Star Wars Outlaws: Planeten öffnen sich erst durch eigene Erkundung

Massive Entertainment hat weitere Einzelheiten zu Star Wars Outlaws verraten und die Art, wie sich die Welt für den Spieler öffnet.

Narrative Director Navid Khavari sagte via IGN, dass man nach dem anfänglichen Intro auf dem Planeten Toshara die Planeten frei erkunden kann.

„Es gibt ein sehr strukturiertes Intro, das zur Bruchlandung auf Toshara führt, einem Mond, den wir mit LucasFilm Games entwickelt haben. Und sobald man die lineare Geschichte auf Toshara beendet hat, öffnen sich die anderen Planeten und es wird komplett nicht-linear, und man kann diese [Welten] in jeder beliebigen Reihenfolge angehen“, so Khavari.

Gegenüber anderen Ubisoft-Spielen gibt es keine aufgedeckte Karte voller Symbole. Genau wie die Protagonisten Kay werden die Spieler dazu ermutigt selbst auf Entdeckungsreise zu gehen.

Game Director Mathias Karlson sagte dazu: „Kay hat die Galaxie nicht gesehen. Sie weiß nicht alles. Wenn man das erste Mal nach Toshara kommt, hat man eine Karte, auf der man die Berge dort drüben sehen kann und so weiter, aber durch Entdeckung erhält man mehr Informationen.“

Laut Creative Director Julian Gerighty müsse man auch so manches Risiko eingehen, um an Informationen zu gelangen.

„Man wird in eine Kantine gehen müssen […], und man kann Gespräche belauschen und aufschnappen, die einen zu einem anderen Ort führen, der einen Ort in der offenen Welt offenbart, zu dem man mit dem Speeder fahren muss, um ihn zu finden. Und es wird einen Nebel des Krieges geben, den man aufdecken kann, und das ist der Punkt, an dem die Neugierde die Dinge noch mehr öffnen wird“, sagte Gerighty.