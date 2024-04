Star Wars Outlaws: Ruf nimmt Einfluss auf dynamische Ereignisse

Eure Taten bleiben nicht ohne Konsequenzen – in die eine oder in die andere Richtung. Als Kay Vess kämpft ihr euch in Star Wars Outlaws durch die weit, weit entfernte Galaxis und legt euch mit dem Imperium und zahlreichen Untergrundorganisationen an.

Wie ihr euch verhaltet und welchen Ruf ihr als Kay Vess aufbaut, wird sich auch darin widerspiegeln, wie sich dynamische Ereignisse in der Open World von Star Wars Outlaws ausspielen.

So erklärt Creative Director Julian Gerighty im Interview mit dem Game Informer, dass die Umgebung natürlich auf euch reagiert. Solltet ihr vom Imperium kontrolliert werden und ihr versucht davonzulaufen, hält man euch womöglich auf. Piraten und Diebe wollen euch eventuell ausrauben, während ihr einfach ihres Weges zieht.

Der Ruf, den ihr bei den unterschiedlichen Fraktionen habt, wird jedoch häufig darüber entscheiden, wie eine Situation für euch ausgeht. Steht ihr bei den Pykes gut da und ihr geratet in einen Hinterhalt, lassen sie euch womöglich ziehen. Streiten sich die Pykes mit Crimson Dawn und ihr stellt euch auf die Seite von Crimson Dawn, sieht die Sache künftig vielleicht wieder ganz anders aus.

Aus dem Interview lässt sich schlussfolgern: Ganz gleich, was ihr ab dem 30. August tut, entscheidet weise.