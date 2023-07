Star Wars Outlaws: Spiel wird so groß, das jeder es durchspielen kann

Spielwelten können unglaublich groß werden, Ubisofts Assassins Creed Serie ist für die Größe der Spielwelt ein Paradebeispiel. Große Welten in einem Open-World-Spiel können wunderbar sein, da sie die Immersion von einer unendlichen Weite verstärken. Allerdings stellt sich auf der anderen Seite immer die Frage, wer soll das noch durchspielen? Spielstände von weit über 150 Stunden Spielzeit säumen sich, aber der Fortschritt auf der Karte beträgt nur 32 % Prozent und die Lust da wirklich die Welt vollständig zu erkunden, fehlt auch.

Diese Problematik möchte Star Wars Outlaws direkt vermeiden. Der Entwickler kündigte daher an, die Spielwelt wird entsprechend kleiner sein. Creative Director Julian Gerighty und Narrative Director Navid Khavari sprachen auf der San Diego Comic-Con 2023 darüber, was für sie „zu groß“ halten.

Gerighty sagte: „Zu groß ist ein Spiel dann, wenn die Leute es nicht spielen, genießen und beenden können.“ Weiter führte er aus: „Unser Ziel ist es, die Leute wirklich in ein sehr dichtes, reichhaltiges Abenteuer- und Open-World-Abenteuer zu bringen, das sie in ihrem eigenen Rhythmus erkunden können. Es ist auf keinen Fall ein 200- oder 300-stündiges episches, unvollendetes Rollenspiel. Es ist ein sehr fokussiertes Action-Adventure-RPG, das die Leute auf eine Fahrt mitnimmt und sehr überschaubar ist“

Für das Team stand somit klar eine knackige und kompaktere Erfahrung zur Debatte, als mal wieder einen von sieben Nebenaufträgen am Ende der Welt zu machen oder sich zu verlaufen. Die Reise der Anti-Heldin Kay Vess soll ein Erlebnis sein, welches mit einem bombastischen Ende funktioniert. Das geht aber nur, wenn Spieler das Spiel auch durchspielen können.

Narrative Director Khavari erklärte die Entscheidung: „Wir haben im Team viel darüber gesprochen, dass wir offene Welten bauen, wir bauen geschäftige Städte und Kantinen und weite, offene Ebenen. Aber wir versuchen immer, es von einem Ort des Charakters aus anzugehen, von einem Ort der Geschichte und der Erkenntnis, dass dies Kay Vess‘ erster Eintritt in einen Planeten wie Toshara sein könnte, den wir dafür geschaffen haben. Es ist also immer am wichtigsten, erzählerische Elemente mit dem Spiel verschmelzen zu lassen.“