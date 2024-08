Star Wars Outlaws: Ubisoft möchte das ihr euren Speicherstand löscht

Eine ungewöhnliche Bitte richtet Ubisoft an Spieler von Star Wars Outlaws. Der Entwickler schreibt Early Access-Spieler auf PlayStation 5 an und bittet um die Löschung des Speicherstands.

Denn, Early Access-Spieler haben Star Wars Outlaws womöglich gar nicht in der aktuellen Version vorliegen. Spieler, die nicht den Day One-Patch heruntergeladen haben und nicht Version 1.000.002 spielen, könnten früher oder später auf Probleme stoßen.

Wer mit einem alten Spielstand weiterspielt, könnte später auf Blocker treffen, die den weiteren Fortschritt verhindern.

Habt ihr also schon ein paar Stunden in Star Wars Outlaws versenkt? Dann prüft am besten jetzt eure Version, ladet das neuste Update herunter und beginnt lieber jetzt ein neues Spiel, anstatt in 20 Stunden nicht mehr weiterspielen zu können, weil euer Fortschritt blockiert ist.