Star Wars Zero Company: 40 Stunden Taktik – setzt auf eine lineare Kampagne ohne New Game Plus

Star Wars Zero Company soll rund 30 bis 40 Stunden beschäftigen und verbindet seine lineare Kampagne mit variierenden Story-Momenten.

Rund 30 bis 40 Stunden sollten Spieler für die Kampagne von Star Wars Zero Company einplanen. Lead Producer Caydence Funk hat außerdem neue Details zum Aufbau der Geschichte, zum Wiederspielwert und zu den Entscheidungen im rundenbasierten Taktikspiel verraten.

Wie lange ein einzelner Durchgang tatsächlich dauert, hängt laut Funk unter anderem vom gewählten Schwierigkeitsgrad und der bisherigen Erfahrung mit Strategiespielen ab.

Star Wars Zero Company erscheint am 27. August 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

Lineare Kampagne mit variierenden Story-Momenten

Wer bei mehreren Durchgängen auf stark verzweigte Handlungsstränge hofft, sollte seine Erwartungen entsprechend anpassen. Laut Bit Reactor erzählt Star Wars Zero Company von Anfang bis Ende eine grundsätzlich lineare Geschichte.

Die Entwickler wollen das Genre zwar mit einem stärker filmisch inszenierten Ansatz voranbringen, im Kern bleibt Zero Company jedoch ein rundenbasiertes Taktikspiel, bei dem strategische Entscheidungen und Fähigkeiten im Kampf entscheidend sind.

Vollkommen statisch soll die Geschichte trotzdem nicht verlaufen. Einzelne Story-Momente können sich abhängig davon verändern, welche Charaktere sich im eigenen Squad befinden. Bestimmte Entscheidungen wirken sich außerdem auf narrative Elemente und die Beziehungen zwischen den Charakteren aus.

Das grundlegende Ende soll für alle Spieler jedoch weitgehend identisch bleiben.

Kein New Game Plus zum Release

Auf einen klassischen New-Game-Plus-Modus müssen Spieler verzichten. Eine bereits aufgebaute Veteranentruppe kann somit nicht einfach in einen neuen Durchgang übernommen werden.

Einen gewissen Anreiz für weitere Durchläufe soll es dennoch geben. Funk zufolge lassen sich bei späteren Durchgängen bestimmte Anpassungsoptionen freischalten. Welche Möglichkeiten damit konkret gemeint sind, wurde nicht näher erläutert.

Mit einer Kampagnenlänge von durchschnittlich 30 bis 40 Stunden verspricht Star Wars Zero Company damit einen durchaus umfangreichen Ausflug in die rundenbasierte Taktik des Star-Wars-Universums.