Star Wars Zero Company: 40 Stunden Taktik – setzt auf eine lineare Kampagne ohne New Game Plus

Rund 30 bis 40 Stunden sollten Spieler für die Kampagne von Star Wars Zero Company einplanen. Lead Producer Caydence Funk hat außerdem neue Details zum Aufbau der Geschichte, zum Wiederspielwert und zu den Entscheidungen im rundenbasierten Taktikspiel verraten.
Wie lange ein einzelner Durchgang tatsächlich dauert, hängt laut Funk unter anderem vom gewählten Schwierigkeitsgrad und der bisherigen Erfahrung mit Strategiespielen ab.
Star Wars Zero Company erscheint am 27. August 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.
Lineare Kampagne mit variierenden Story-Momenten
Wer bei mehreren Durchgängen auf stark verzweigte Handlungsstränge hofft, sollte seine Erwartungen entsprechend anpassen. Laut Bit Reactor erzählt Star Wars Zero Company von Anfang bis Ende eine grundsätzlich lineare Geschichte.
Die Entwickler wollen das Genre zwar mit einem stärker filmisch inszenierten Ansatz voranbringen, im Kern bleibt Zero Company jedoch ein rundenbasiertes Taktikspiel, bei dem strategische Entscheidungen und Fähigkeiten im Kampf entscheidend sind.
Vollkommen statisch soll die Geschichte trotzdem nicht verlaufen. Einzelne Story-Momente können sich abhängig davon verändern, welche Charaktere sich im eigenen Squad befinden. Bestimmte Entscheidungen wirken sich außerdem auf narrative Elemente und die Beziehungen zwischen den Charakteren aus.
Das grundlegende Ende soll für alle Spieler jedoch weitgehend identisch bleiben.
Kein New Game Plus zum Release
Auf einen klassischen New-Game-Plus-Modus müssen Spieler verzichten. Eine bereits aufgebaute Veteranentruppe kann somit nicht einfach in einen neuen Durchgang übernommen werden.
Einen gewissen Anreiz für weitere Durchläufe soll es dennoch geben. Funk zufolge lassen sich bei späteren Durchgängen bestimmte Anpassungsoptionen freischalten. Welche Möglichkeiten damit konkret gemeint sind, wurde nicht näher erläutert.
Mit einer Kampagnenlänge von durchschnittlich 30 bis 40 Stunden verspricht Star Wars Zero Company damit einen durchaus umfangreichen Ausflug in die rundenbasierte Taktik des Star-Wars-Universums.
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Solange das Spiel gut unterhält und Spaß macht, habe ich damit kein Problem.
Bis rundenbasierte Taktikspiel bin ich gekommen. Das war’s wohl.
Ist halt XCOM im Star Wars Universum
War nie so mein Ding XCOM un Co. Strategiespiele waren für mich vor langer Zeit am PC interessant.
Da warte ich auf einen Sale 🤔 bin mal gespannt was für Anreize es da sind für weitere Durchläufe
Spielzeit ist ok und mir würde eh ein Durchgang reichen.
Bei Bing oder Google alle mal bitte „caydance funk lead producer“ eingeben und sich die Fotos von dem „Mann/Etwas“ ansehen. Mir fehlen die Worte. Der Lippenstift und das Augenmakeup und der Liedschatten?? So jemand ist Lead Producer für ein Star Wars Game. DEI vom feinsten und in reinster Form. Da hinterfrage ich direkt die Story und die Charaktere.
Ja DEI kann ein Projekt killen (I’m talking about you The Acolyte) aber die weiblich gelesene Caydence war Lead Producer bei XCOM 2 War of the Chosen. Das Ding ist super und es gibt nichts auszusetzen.
Es gibt glaube ich bis jetzt keine Anzeichen dafür, dass Star Wars Zero Company woke verseucht wird.
Also noch nicht ausrasten Dude. 😎
War of the chosen kam nicht gerade gut weg als DLC hat sich erst in der Complete Edition verkauft.
Auch wenn es durchaus nahe liegen mag.
Aber muss diese Vorverurteilung wirklich sein?
Lasst doch erstmal schauen was wirklich abgeliefert wird. Eine gewisse Skepsis ist ja ok, aber damit sollte auch im Vorfeld Schluss sein.
Jo muss sein ist heute leider so 97% aller Spiele wo solche Leute das sagen haben sind im Westen gefloppt. Traurig nur das einige es immer noch nicht sehen und blind sind. Meine Hoffnung ist ebenfalls, dass man bei Star Wars eigentlich nichts gross versauen kann, besonders wenn es XCOM like ist, was Charaktere oder Story betrifft aber Star Wars Acolyte z.B hat es anders bewiesen oder willst du das auch verleugnen? Und das haben Leute auch „Vorverurteilt“ und damit voll ins schwarze getroffen und Recht gehabt.
Du weist aber schon das gerade diese Vorverurteilung genau dazu führt das diese Spiele dann genau deswegen floppen. Weil die Leute es nicht kaufen.
Siehe dragon age. Man kann drüber sagen was man will, aber es ist nur deswegen so derbe aufgeschlagen weil man es eben als nur woke verurteilt hat und das eben auf social media von diversen „Größen“ da so verbreitet wurde.
Ungeachtet des Stiels und so manch anderem worüber man sich streiten könnte ist ist der allgemeine Tenor derer die es trotzdem gespielt haben aber immer noch „ja, stört mal ganz selten, aber bei weitem nicht so wie man es verbreitet“.
Acolyte ist wiederum ist ein anders Thema. Das ganze Universum was sie da „geschaffen“ haben ist leider so aufgebaut und da haben sie es manchen stellen auch wirklich übertrieben. Aber in gewisser Weise ist es ein wenig wie dragon age. Wenn man einfach unbeeinflusst an die Sache ran geht dann sind 90+% davon durchaus ok, aber die 1-2% wo man es total übertreiben hat versauen alles.
Oh Gott, hoffentlich nicht, fand dass das Spiel sehr solide aussieht bisher.
ich hoffe auch NOCH das Beste aber kaufen tu ich es erst wenn die ersten Gameplays raus sind.
Leider bin ich kein Fan von rundenbasierten Taktikspielen deswegen bin ich da raus.
Ist eigentlich auch nicht mein cup of coffee. Nur Advanced Wars fand ich damals geil