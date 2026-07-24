Star Wars Zero Company: Anakin Skywalker ist zurück – Sprecherbesetzung wird enthüllt

Star Wars Zero Company enthüllt seine Sprecherbesetzung mit bekannten Stimmen aus The Clone Wars und The Bad Batch.

Bekannte Stimmen aus dem Star Wars-Universum sind auch in Star Wars Zero Company zu hören. Bit Reactor und Lucasfilm Games haben einen Teil der Sprecherbesetzung des kommenden rundenbasierten Taktikspiels enthüllt, darunter Matt Lanter als Anakin Skywalker und Dee Bradley Baker als Klonsoldat Trick.

Auch der vollständig anpassbare Hauptcharakter Captain Hawks bekommt prominente Stimmen. Spieler können zwischen einer männlichen und weiblichen Variante wählen, die von Jonathan Freeman beziehungsweise Erica Luttrell gesprochen werden.

Star Wars Zero Company erscheint am 27. August 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

Bekannte Star Wars-Stimmen kehren zurück

Besonders Fans der Animationsserien Star Wars: The Clone Wars und Star Wars: The Bad Batch dürften einige Stimmen wiedererkennen.

Matt Lanter übernimmt erneut die Rolle von Anakin Skywalker, während Dee Bradley Baker als Trick zu hören ist. Beide Schauspieler verfügen bereits über langjährige Erfahrung innerhalb des Star Wars-Universums.

Bit Reactor möchte mit der Besetzung den cineastischen Anspruch des Spiels unterstreichen. Trotz des Fokus auf rundenbasierte Taktik soll Star Wars Zero Company eine filmreife Präsentation bieten.

Die bisher bestätigte Besetzung umfasst:

Captain Hawks: Jonathan Freeman / Erica Luttrell

Trick: Dee Bradley Baker

Kabb Uppercut: JB Blanc

Jae Mordant: Judy Alice Lee

Tel-Rea „Tel“ Vokoss: Nicole Rainteau

Cly Kullervo: Alex McKenna

Luco Bronc: Jason Spisak

Bennic Halloren: Leo Howard

Runa Blask: Vic Michaelis

Neesh Renark: Jim Pirri

M-3VO „Meevo“: DC Douglas

Anakin Skywalker: Matt Lanter

Gorga: Kevin Michael Richardson

Fathom: Rekha Sharma

Typhon: Hunter Smith

Visser: Dylan Kenin

Geheimer Konflikt während der Klonkriege

Spieler übernehmen die Kontrolle über Captain Hawks, einen ehemaligen Offizier der Galaktischen Republik. Dieser führt die Kompanie Null, eine ungewöhnliche Gruppe von Spezialisten aus verschiedenen Teilen der Galaxis.

Zur Einheit gehören unter anderem ein Klonsoldat, ein Mandalorianer des alten Clans Verminoth und eine Jedi-Padawan.

Gemeinsam müssen sie Kundri Fathom aufspüren. Die von Rekha Sharma gesprochene Antagonistin führt den Separatistenkult der Unendlichen Spirale an.

Ein wichtiger Bestandteil des Spiels ist die individuelle Gestaltung der eigenen Einheit. Hawks und rekrutierte Agenten können aus acht Star Wars-Spezies erstellt werden: Devaronianer, Menschen, Neimoidianer, Ovissianer, Togruta, Twi’lek, Weequay und Zabrak.

Neben Aussehen, Stimmen und Outfits lassen sich im Verlauf auch Kampfspezialisierungen und Talente anpassen.

Auftritt auf der San Diego Comic Con

Weitere Einblicke soll es bereits auf der San Diego Comic Con geben.

Am 25. Juli von 16:00 bis 17:00 Uhr PT beziehungsweise 26. Juli von 01:00 bis 02:00 Uhr MESZ findet ein Panel mit Entwicklern und Mitgliedern der Besetzung statt.

Mit dabei sind Narrative & Cinematic Director Aaron Contreras von Bit Reactor, Creative Executive Kelsey Sharpe von Lucasfilm sowie Dee Bradley Baker, Jonathan Freeman, Vic Michaelis und Rekha Sharma.

Das Panel soll einen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung und insbesondere auf die Geschichte sowie cineastische Umsetzung ermöglichen.

Star Wars Zero Company erscheint am 27. August 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Standard Edition und Deluxe Edition können bereits vorbestellt werden.