Star Wars Zero Company: Anruf von Vince Zampella brachte das Projekt ins Rollen

Die Entstehung von Star Wars Zero Company geht auf einen ungewöhnlichen Moment zurück. Laut Aussagen von Gregory Foertsch im Interview mit PC Gamer, Gründer von Bit Reactor, wurde das Projekt durch einen unerwarteten Anruf ins Rollen gebracht.

Foertsch hatte zuvor rund 22 Jahre bei Firaxis Games gearbeitet und war dort maßgeblich an Strategie-Titeln beteiligt. Nach seinem Abschied stand für ihn fest, weiterhin im Taktik- und Strategie-Bereich tätig zu bleiben. In dieser Phase erhielt er einen Anruf von Vince Zampella, der ihn nach einer neuen Spielidee fragte.

Im Gespräch stellte Foertsch ein Konzept für ein taktisches Strategiespiel vor. Zampella brachte daraufhin die Möglichkeit ins Spiel, das Projekt im Star-Wars-Universum anzusiedeln. Aus dieser Idee entwickelte sich schließlich das heutige Star Wars Zero Company.

Das Spiel wurde im April 2025 offiziell vorgestellt, nachdem zuvor bereits erste Leaks Bilder und den Titel enthüllt hatten. Inhaltlich handelt es sich um ein rundenbasiertes Taktikspiel im Stil klassischer Genre-Vertreter. Die Handlung ist zwischen den Ereignissen von Episode 2 und Episode 3 angesiedelt und konzentriert sich auf kleinere Konflikte innerhalb der Klonkriege.

Im Fokus stehen Gefechte zwischen der Armee der Republik und der Handelsföderation, wobei das Spiel eine bodenständigere und düstere Atmosphäre anstrebt. Als Vergleichspunkte werden unter anderem Rogue One sowie die Darstellung der Klonkriege herangezogen, um sowohl erzählerische Tiefe als auch strategische Spielmechaniken zu verbinden.

Ein konkreter Release-Termin für Star Wars Zero Company wurde bislang nicht genannt. Das Spiel erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.