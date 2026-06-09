Star Wars Zero Company: Neue Klonkriege-Story startet Ende August

Electronic Arts hat den Veröffentlichungstermin für Star Wars Zero Company bekannt gegeben. Das rundenbasierte Taktikspiel erscheint am 27. August 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Vorbestellungen sind ab sofort auf allen Plattformen möglich.

Zeitgleich wurde ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht, der einen ausführlichen Blick auf die taktischen Gefechte und die Handlung des Spiels gewährt. Die Geschichte spielt während der Klonkriege und erzählt einen bislang unbekannten Konflikt abseits der bekannten Frontlinien.

Spieler übernehmen die Rolle von Hawks, einem ehemaligen Offizier der Galaktischen Republik. Als Anführer der Kompanie Null kommandiert er eine außergewöhnliche Spezialeinheit, die aus unterschiedlichen Charakteren der Galaxis besteht, darunter Klonsoldaten, eine Mandalorianerin, eine Jedi-Padawan und weitere Spezialisten.

Gemeinsam stellt sich das Team der Bedrohung durch Kundri Fathom, die einen Separatisten-Kult namens Unendliche Spirale anführt. Die Kampagne setzt dabei auf eine eigenständige Star-Wars-Geschichte mit neuen Figuren und Schauplätzen innerhalb der Klonkriege.

Entwickelt wird der Titel von Bit Reactor in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games. Das Studio verspricht eine Mischung aus filmischer Inszenierung und tiefgehenden taktischen Entscheidungen.

Zwischen den Einsätzen dient die Operationsbasis „Den“ als Hauptquartier. Dort rekrutieren Spieler neue Agenten, verbessern Ausrüstung, erforschen Technologien und planen ihre nächsten Missionen. Die Kampagne führt über eine dynamische Galaxiekarte mit mehr als 150 Planeten, wobei Entscheidungen direkten Einfluss auf den weiteren Verlauf haben sollen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Individualisierung. Neben dem Protagonisten Hawks können auch zahlreiche Agenten angepasst werden. Zur Auswahl stehen acht bekannte Star-Wars-Spezies, darunter Twi’lek, Togruta, Zabrak, Devaronianer und weitere Völker. Zusätzlich lassen sich Talente, Spezialisierungen, Ausrüstung und Fähigkeiten individuell entwickeln.

Mit seinem Fokus auf taktische Kämpfe, Charakterentwicklung und eine neue Perspektive auf die Klonkriege zählt Star Wars Zero Company zu den interessantesten Star-Wars-Veröffentlichungen des Jahres 2026.