Star Wars Zero Company: Neue Klonkriege-Story startet Ende August

Electronic Arts hat den Veröffentlichungstermin für Star Wars Zero Company bekannt gegeben. Das rundenbasierte Taktikspiel erscheint am 27. August 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Vorbestellungen sind ab sofort auf allen Plattformen möglich.
Zeitgleich wurde ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht, der einen ausführlichen Blick auf die taktischen Gefechte und die Handlung des Spiels gewährt. Die Geschichte spielt während der Klonkriege und erzählt einen bislang unbekannten Konflikt abseits der bekannten Frontlinien.
Spieler übernehmen die Rolle von Hawks, einem ehemaligen Offizier der Galaktischen Republik. Als Anführer der Kompanie Null kommandiert er eine außergewöhnliche Spezialeinheit, die aus unterschiedlichen Charakteren der Galaxis besteht, darunter Klonsoldaten, eine Mandalorianerin, eine Jedi-Padawan und weitere Spezialisten.
Gemeinsam stellt sich das Team der Bedrohung durch Kundri Fathom, die einen Separatisten-Kult namens Unendliche Spirale anführt. Die Kampagne setzt dabei auf eine eigenständige Star-Wars-Geschichte mit neuen Figuren und Schauplätzen innerhalb der Klonkriege.
Entwickelt wird der Titel von Bit Reactor in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games. Das Studio verspricht eine Mischung aus filmischer Inszenierung und tiefgehenden taktischen Entscheidungen.
Zwischen den Einsätzen dient die Operationsbasis „Den“ als Hauptquartier. Dort rekrutieren Spieler neue Agenten, verbessern Ausrüstung, erforschen Technologien und planen ihre nächsten Missionen. Die Kampagne führt über eine dynamische Galaxiekarte mit mehr als 150 Planeten, wobei Entscheidungen direkten Einfluss auf den weiteren Verlauf haben sollen.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Individualisierung. Neben dem Protagonisten Hawks können auch zahlreiche Agenten angepasst werden. Zur Auswahl stehen acht bekannte Star-Wars-Spezies, darunter Twi’lek, Togruta, Zabrak, Devaronianer und weitere Völker. Zusätzlich lassen sich Talente, Spezialisierungen, Ausrüstung und Fähigkeiten individuell entwickeln.
Mit seinem Fokus auf taktische Kämpfe, Charakterentwicklung und eine neue Perspektive auf die Klonkriege zählt Star Wars Zero Company zu den interessantesten Star-Wars-Veröffentlichungen des Jahres 2026.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich frage mich immernoch warum es so lange gedauert hat bis jemand auf die Idee eines solchen Spiels gekommen ist und es umsetzen konnte. Das passt wie A auf E 😅
😀
Wahrscheinlich weil E vor A noch keine Rechte dafür oder Expertise dafür hatte
Oder weil es einfach schon zu viel Konkurrenz gibt… Es muss ja jetzt auch erst mal ein Erfolg werden
Wäre es kein rundenbasiertes Taktikspiel, hätte ich es auch interessant gefunden. Solche Tatktikspiele sind leider nicht wirklich mein Fall und langweilen mich auch immer recht schnell.
Liest sich auf jeden Fall sehr interessant, bin schon gespannt darauf.
Ich find’s ziemlich interessant, das sich fast jedes neue Spiel thematisch an den Klon Kriegen orientiert.
Daran merkt man auch wie schlecht die Sequels angekommen sind.^^
Das Spiel klingt cool. Behalte ich mal im Auge.
Ich habe noch die Bluray-Erstauflage von Episode 2 hier liegen, auf der am Cover und der Disk „Angriff der Klokrieger“ bedruckt wurde 🤣 Die werde ich auf ewig behalten und mich immer drüber totlachen 😂
Geil xD
Ich hab Zuhause noch den ersten Print von Episode1.
Da steht auf der DvD Rückseite eiskalt, das Palpatine zum Imperator wird.
Das war ja zu Release nicht jeden bekannt und ich fand das war schon ein harter Spoiler. xD
An diesen Klonkriegen werd ik nit teilnehmen 😅 werd weiter Bugs dezimieren 😹
Das ist auch eine sehr schöne Beschäftigung. 😎✌🏻
Auf jeden Fall 😹✌🏻
Also doch mit Forschung usw. Klingt schon ziemlich gut. Ich werd aber erst nen Test abwarten bevor ich zuschlag.
Werde da auf einen Sale warten