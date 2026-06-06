Star Wars Zero Company: Neuer Gameplay-Trailer zeigt Taktik-Kämpfe und Release-Termin

Ein neuer Gameplay-Trailer zu Star Wars Zero Company gewährt einen ausführlichen Blick auf das kommende Taktikspiel und bestätigt gleichzeitig den Veröffentlichungstermin. Die Handlung spielt in den letzten Tagen der Klonkriege und erzählt eine eigenständige Geschichte innerhalb des Star-Wars-Universums.

Im Mittelpunkt steht eine Eliteeinheit, die gefährliche Einsätze, Ermittlungen und militärische Operationen in der gesamten Galaxis übernimmt. Jede Entscheidung soll dabei Auswirkungen auf den weiteren Verlauf der Kampagne haben und unterschiedliche Spielerfahrungen ermöglichen.

Die rundenbasierten Gefechte setzen auf eine Vielzahl unterschiedlicher Charakterklassen. Spieler können ein Team aus Schurken, Astromech-Droiden, Jedi und weiteren Spezialisten zusammenstellen. Verschiedene taktische Fähigkeiten und Teamkombinationen sollen dabei entscheidend für den Erfolg auf dem Schlachtfeld sein.

Abseits der Einsätze dient eine Operationsbasis als zentrale Anlaufstelle für strategische Entscheidungen und die Vorbereitung kommender Missionen. Während der Kampagne entwickeln die Teammitglieder neue Fähigkeiten, verbessern ihre Zusammenarbeit und schalten zusätzliche Kampfsynergien frei.

Auch die Individualisierung spielt eine wichtige Rolle. Die Hauptfigur Hawks kann optisch angepasst und auf unterschiedliche Kampfspezialisierungen ausgerichtet werden. Darüber hinaus lassen sich weitere Squad-Mitglieder erstellen und hinsichtlich Ausrüstung, Fähigkeiten und Erscheinungsbild an den eigenen Spielstil anpassen.

Star Wars Zero Company erscheint am 27. August 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.